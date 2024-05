AMLO: Informe de la DEA es un “refrito”

El informe de la DEA que apunta al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación como los responsables de la crisis mortal por consumo de estupefacientes en Estados Unidos no es novedad, sino un “refrito”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal exhibió una entrevista televisiva hecha al exjefe de operaciones de la DEA, Mike Vigil, quien afirmó que lo revelado por la Administración de Control de Drogas ya se sabía desde hace tiempo, comentario que fue secundado por el Presidente mexicano.

“Él contesta, eso dice, que desde hace años lo sabe, que no es novedad, que es un refrito. ¿Cuándo surge el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco?, ¿desde cuándo? y él lo dice. Nada más no coincido con algo que dice: que no funciona lo de abrazos no balazos, que espere un poco porque eso lleva su tiempo”, declaró AMLO en conferencia.

Al insistir en su desacuerdo con el uso de medidas coercitivas, dijo que las autoridades estadounidenses tienen que hacer “su tarea” para enfrentar lo que ve como el principal problema de aquel país: “la pandemia de consumo de fentanilo” y de la cual ahora buscan culpar a México.

“Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo, eso duele mucho porque pierden la vida cien mil jóvenes. No están atendiendo las causas y se les hace muy fácil echarle la culpa a México”, dijo.

Cuestionó por qué si ambos países son vecinos, en territorio mexicano no se atraviesa una crisis de consumo de estupefacientes igual, lo cual atribuyó a que aquí la población es “fraterna”, no se desintegran las familias y por ello no hay consumo de drogas en el mismo nivel.

