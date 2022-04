Tras remarcar que le cae bien el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aunque sea capitalista, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a polemizar sobre los dichos de éste.

Debido a que Trump declaró en un mitin del candidato republicano a senador por Ohio, JD Vance, que dobló al Gobierno para que desplegara soldados en la frontera bajo amenaza de implementar aranceles a los productos mexicanos, López Obrador mencionó que estas expresiones se inscriben al proceso electoral en el que se renovarán escaños en el Senado y algunas gubernaturas del país vecino.

“Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto”, advirtió.

Lo anterior, tras apuntar que los candidatos de ambos partidos en Estados Unidos quieren poner a México en sus temas de debate, con lo migratorio, “tratando de sacar raja de las fobias, racismo y discriminación que existen en todo el mundo”.

El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano y que votan en Estados Unidos, así como a todos los hispanos con ciudadanía, para que, si se maltrata a México o a algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano.

“Que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blades, que no lo olviden, el que no quiere a su patria no quiere a su madre”, expresó.

Al referirse a lo dicho por Donald Trump, tras calificarlo como “socialista”, el Presidente López Obrador respondió que le caía bien, aunque fuera capitalista; mientras que fue cuestionado sobre si el exmandatario se excedió o le faltó al respeto, prefirió no comentar al respecto.

“No voy a polemizar sobre eso; en mi libro cuento cómo fue la relación”, sostuvo luego de ser cuestionado sobre la relación con el estadounidense, además de agregar que los lazos entre ambas naciones fue muy buena durante el mandato Trump.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró a través de sus redes sociales que las declaraciones de Trump son la de un hombre en campaña “agitando el anti-mexicanismo”.

“Lo que nos califica son los hechos no sus dichos”, agregó Ebrard, luego de defender la postura del gobierno de México y señalar que se actuó con patriotismo.

“En cuanto a las declaraciones del expresidente Trump me consta el patriotismo del Presidente Lopez Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos”, señaló.

El Canciller aseguró que fue “la entereza” del Presidente la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el T-MEC que había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente.

“De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos”, enfatizó.

Finalmente, señaló algunas acciones de la política exterior mexicana actual en defensa de América Latina y el Caribe como la diferencia con Estados Unidos sobre Venezuela, así como el rescate del expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Monreal: lo del magnate es “balandronada electoral”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, también se refirió a las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseveró que las afirmaciones de éste sobre el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo se tratan de una “balandronada electoral”.

El morenista señaló que las declaraciones del exmandatario de EU se dieron ya que éste se encuentra en campaña, además, dijo, “no tiene escrúpulos”.

“Está en campaña, está buscando reflectores y también está buscando el que sus seguidores puedan aumentar y puedan cerrar filas, aún cuando use mentiras, o use a México como un instrumento de ascenso. Es lo que creo que pasó.

“Donald Trump no tiene recato, y creo que tampoco escrúpulos, para insultar la inteligencia de los mexicanos. Si alguien ha sido cuidadoso, respetuoso y defensor de la soberanía, ha sido el presidente López Obrador. Yo le creo a López Obrador, no a Trump”, aseveró.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que como Donald Trump está en campaña, “es capaz de decir cualquier cosa”, como los comentarios que hizo sobre el gobierno del Presidente López Obrador.

En conferencia de prensa, minimizó los señalamientos de Trump respecto a que “amenazó” a la administración del mandatario mexicano para que desplegara soldados en la frontera común y dijo que la realidad de la relación bilateral la refleja los resultados de los acuerdos entre México y Estados Unidos durante la administración de ambos mandatarios.

Refirió que el propio Presidente López Obrador ha hecho mención a que el trabajo conjunto fue positivo, por lo que, contrario a lo que muchos apostaban, no tuvieron una relación de confrontación.

“(Trump) está en campaña, entonces es capaz de decir cualquier cosa, yo creo que lo que tenemos que ver son los resultados de la relación con Estados Unidos y recordar cuántos apostaban a que iba a ser una relación de confrontación y fue una muy buena relación, hoy lo decía el Presidente en la mañanera, que tuvieron una buena relación con el presidente Trump”, expresó.

El líder nacional de Morena dijo que si la relación con Estados Unidos ha cambiado en este Gobierno “es precisamente porque el Presidente López Obrador no es un mandatario entreguista que busque el favor de los gobiernos extranjeros, como lo hacen los legisladores de oposición”.

Oposición demanda que el Ejecutivo explique

En el senado, el PAN y PRI pidieron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador explique a la Cámara alta las declaraciones que hizo el exmandatario de EU, Donald Trump, sobre el despliegue de elementos militares en la frontera.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, anunció que en la sesión ordinaria de hoy, solicitará formalmente que el titular del Ejecutivo federal clarifique cuáles fueron los acuerdos con el gobierno de Trump y las denunciadas sesiones de soberanía, con el despliegue de la guardia nacional para frenar la migración centroamericana.

“Una falta grave a la protección de nuestra soberanía, cuántos elementos se distribuían en la frontera norte y en la sur de nuestro país, creo que es grave, es delicado y el Congreso de la Unión debe llamar a cuentas al Presidente de la República, no creo que lo haga porque tiene mayoría de su grupo parlamentario en ambas cámaras, pero yo sí lo pediré mañana en la sesión, llamar a cuentas al Presidente respecto de la posible entrega de decisiones en materia de seguridad interior y seguridad nacional a poderes externos a los de nuestro país”, manifestó.

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN, exigió que el Gobierno federal dé una explicación puntual y precisa sobre las expresiones del expresidente Trump y los acuerdos que se firmaron en materia migratoria y de contención.

“Es necesario, es indispensable que se clarifiquen cuáles fueron los acuerdos (...) para que podamos saber quién está diciendo la verdad”.

Trump en la mira; revela datos o paga $10 mil al día

Ante la negativa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump a transparentar información de la organización que lleva su nombre, un juez federal de Nueva York lo declaró en desacato judicial en busca de que entregue los registros financieros solicitados por la Fiscalía.

Luego de que el pasado 31 de marzo venció el plazo para que él o su firma cumpliera con las citaciones, el juez Arthur Engoron impuso multas de hasta 10 mil dólares por cada día que el magnate desista de responder a los requerimientos de un presunto engaño fiscal, según la investigación civil, que involucra a dos de sus hijos, Ivanka y Donald Jr.

“Señor Trump, sé que se toma su negocio en serio”, lanzó el juez, pese a la ausencia del exmandatario en la sala, al considerar que la postura del señalado evidencia fallas repetitivas.

Y anunció las medidas con las que pretenden presionar públicamente a Trump, quien se alista para la campaña de la elección intermedia y amaga con volver a la Presidencia en 2024, para que entregue la información completa en vez de pagar una suma acumulada por cada día de retraso, pues se sugiere que no hubo una búsqueda exhaustiva de parte de su equipo para responder a la autoridad, por lo que abre la posibilidad a entregar datos de que la búsqueda fue lo suficientemente amplia y no se ignoró nada en el proceso.

El objetivo de la medida, según la fiscalía, es que el expresidente aporte la información en torno a la Organización Trump —empresa familiar, con sede en Manhattan, que incluye clubes de golf y el penthouse del líder—.

Según la indagatoria la compañía infló sus activos ilícitamente durante más de una década para engañar o manipular a bancos, agencias y otras firmas sobre su valor, para obtener condiciones preferenciales en financiamiento, datos fiscales u otras actividades.

En el expediente, que encabeza la fiscal Letitia James, se exponen presuntas irregularidades en prácticas comerciales de esas firmas, mismas a las que no han respondido ni el magnate ni su defensa al intentar anular los citatorios alegando que se trata de una clara persecución, la cual el exinquilino de la Casa Blanca tachó de “cacería de brujas”, pues quien lo investiga es de tendencia demócrata.

Tras el anuncio, la fiscal James, quien promovió la declaración de desacato por este prolongado incumplimiento, aseveró que con estas sanciones se demuestra que hay justicia y que no permitirán que Trump y aliados sigan retando a las autoridades, que buscan dar claridad ante presuntas anomalías, tras una investigación de casi tres años.

A través de redes sociales, resaltó “Donald Trump debe pagar 10 mil dólares por cada día que siga desafiando la orden de la Corte de entregar documentos a mi oficina” y recalcó que la decisión judicial dictamina claramente que no hay ninguna persona por encima de la ley.

En tanto, la abogada de Trump, Alina Habba, sostuvo que apelarán la medida al discrepar de la posición de que se está omitiendo información.

Puntualizó que su cliente no cree estar por encima de los demás y que sí entregaron millones de páginas en la materia, pero que ninguna corresponde o coincide con la información que busca la fiscalía neoyorquina.

“Todos los documentos mencionados en la citación fueron entregados a la secretaria de Justicia hace meses”, sentenció en un comunicado minutos después de la sesión de argumentos en la que se dictó la medida administrativa contra quien podría buscar de nuevo la presidencia del país.

Sin embargo, hay más investigaciones que involucran a la Organización Trump, pues por separado en Manhattan se abrió un expediente criminal por acusaciones directas contra el director financiero de ésta, Allen Weisselberg, por el presunto manejo de dos libros contables.

Mientras que pesan sobre Trump otros casos que ponen en duda su conducta por la insistencia para hallar pruebas de un supuesto fraude electoral en 2020, un caso de difamación y uno más por sacar registros de la Casa Blanca y ocultarlos en su residencia de Mar-a-Lago.