AMLO declara el fin de la evasión fiscal, durante el 25 aniversario del SAT

Al conmemorar el 25 aniversario de la creación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que en esta administración el organismo acabó con la evasión fiscal.

“Terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo de la condonación de impuestos, a los altos personajes de empresas, bancos, a los potentados que no pagaban impuestos ya no hay condonación de impuestos, gracias a esas políticas tenemos una Hacienda Pública, sana, fuerte que nos ha permitido no recurrir a deuda, no hemos tenido un problema de déficit en cuanto a que se gaste más de lo que ingresa”, expuso el mandatario.

Indicó que gracias a esta disciplina fiscal no se ha tenido que recurrir a la contratación de deuda para construir las grandes obras de infraestructura nacional.

“Tenemos presupuesto para financiar programas del bienestar y financiar las obras públicas del pueblo, no son deuda ni concesiones las obras públicas, es decir, no se le cobra otro impuesto a la gente, es presupuesto público, es dinero de todos”, abundó López Obrador.

En ese sentido, destacó que programas sociales, como Sembrando Vida, que requiere mil 400 millones de dólares anuales, se lleva a cabo con financiamiento exclusivo de recursos públicos.

