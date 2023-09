López Obrador defiende a Samuel García; la oposición 'lo está maltratando', dice

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a quien la oposición “lo está maltratando”, por lo cual le sugirió tener paciencia, no engancharse ni caer en provocaciones.

“Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García, aunque lo están maltratando, pero hay que acostumbrarse también a eso, si no, la vida no sería vida. No se puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo, siempre va a haber inconformidad, y además eso es consustancial a la democracia”, opinó.

En la conferencia de prensa mañanera, el presidente de la República refirió que si todos quisieran estar de acuerdo con uno, sería un estado totalitario, por lo cual, abundó, en México se busca un sistema auténtico y verdaderamente democrático donde existan libertades.

“Es muy difícil lograr esa unanimidad, en una democracia imposible, en una dictadura sí porque con la coerción, la amenaza, la censura, la represión, pues la gente se queda callada, protestan con los dientes apretados, pero eso no es lo que nosotros queremos”, apuntó.

AMLO declaró que no debe sorprender ni extrañar cuando hay cuestionamientos como los que ha recibido el gobernador García de parte de los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, ya que es natural en la democracia, donde se tienen que respetar a los opositores, “verlos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”.

Añadió: “No odiar, convencer, persuadir y buscar una convivencia pacífica siempre, y se puede. Cuando hay mucha pasión y mucho enojo tiene uno que enfrentar así a personas o grupos de personas, sectores, pues hay que tener paciencia, no engancharse, no caer en provocaciones”.

