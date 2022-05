AMLO defiende a Fuerzas Armadas en labores de seguridad; recuerda liberación de Ovidio Guzmán

Al ser cuestionado sobre las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para limitar la participación del Ejército en labores de seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las funciones de las fuerzas armadas.

“Puede ser que ideológicamente no nos guste la participación del Ejército, pero si esa participación con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo, ya eso hace una diferencia considerable”, señaló.

Agregó que en estos tiempos no se puede ser maniqueo en estos casos, al reprobar que al Ejército se le llegue a dar una orden de llevar a cabo masacres limpias y de rematar a heridos.

leer más AMLO espera que en el siguiente gobierno haya continuidad con cambio

“Eso es inhumano y es una responsabilidad, no solo eso, puede ser hasta un delito de quien ordena ese proceder, pero ahora son cosas distintas, nosotros no tenemos hechos de represión”, agregó.

López Obrador señaló que ha habido hechos que han lamentado, pero destacó que se han corregido y se puede observar en recomendaciones de Derechos Humanos y en datos oficiales, porque no se permite la represión.

En ese sentido, el mandatario recordó lo sucedido con un grupo de militares que supuestamente habrían sido humillados por miembros del crimen organizado en Michoacán, así como la liberación de Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

“Pues hicimos la valoración de que iban a significar más de 200 muertos y dijimos no, no, que además inocentes, hasta de familias de quienes no tenían que ver”, enfatizó tras señalar que antes se privilegió la ley del talión.

lemm.