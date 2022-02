AMLO defiende nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona

El Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su decisión de considerar a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como cónsul de México en Barcelona.

“Yo tomé esta decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando por el pueblo, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión”, resaltó AMLO.

Cuestionado sobre las críticas que recibió la gestión de la exgobernadora priista en el tema de seguridad, el Presidente resaltó que esa discusión se podría generar en el Senado de la República, ya que será éste el que ratifique el nombramiento.

“Entonces ahí va a haber oportunidad de que se debata el caso si hay diferencias, yo lo voy a proponer, el poder del legislativo va a decidir”, aseveró López Obrador.

Sin embargo, aclaró que cuando se hagan denuncias y se viertan opiniones deben de mantenerse las pruebas para evitar los linchamientos mediáticos.

“Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial, entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie sólo por denuncias públicas”, añadió AMLO.

