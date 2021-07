AMLO defiende en Sinaloa estrategia contra el crimen

En su gira por Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia anticrimen de “abrazos, no balazos” aunque se burlen sus opositores, ya que es más eficaz apoyar que disparar porque “la violencia no se combate con más violencia”.

“Tenemos una concepción distinta, cuando dije: ‘abrazos, no balazos’, hasta se burlaron y todavía pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano, enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia, es un desafío, un reto, pero vamos a lograr salir adelante”, confió.

Acompañado de los gobernadores en funciones, Quirino Ordaz, y electo, Rubén Rocha, comentó que lleva tiempo consolidando esa estrategia para garantizar seguridad, paz y tranquilidad a la gente, y que los jóvenes no sean “enganchados” para formar parte del “ejército de reserva para la delincuencia”.

te puede interesar Asesinan en Zacatecas a activista; buscaba a su hijo

A pesar de la veda electoral, el mandatario presumió los apoyos sociales que se han destinado a la población, principalmente los jóvenes, pues “no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede y no funciona y no es humano enfrentar el mal con el mal; el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, dijo.

En la conferencia mañanera, insistió en que a sus opositores del partido conservador no les gusta su estrategia porque tienen una mentalidad autoritaria.

La conciencia tranquila

En Culiacán, López Obrador recordó que dio la orden para liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, porque con ello se evitó la muerte de personas inocentes, por lo que, afirmó estar tranquilo.

“Tengo mi conciencia tranquila porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, se iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento, y dije no”, remarcó.

Más tarde en Badiraguato, cuna del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán y del próximo gobernador Rubén Rocha Moya el Presidente expresó su preocupación porque está en “franca decadencia” la siembra de amapola y marihuana.

Lamentó al mismo tiempo que esté aumentando el consumo de fentanilo entre los jóvenes, una droga más dañina para su salud, la cual llega de contrabando a México procedente de Asia, y es procesada, cocinada en la periferia de las urbes y no en el campo.

“¿Qué está sucediendo?, pues ya está en franca decadencia la siembra de los enervantes que más se cultivaban como la marihuana, la amapola, porque ahora lamentablemente lo que más se está usando para envenenar a los jóvenes es el fentanilo, son los químicos”.

Seguirá la búsqueda

Asimismo, el Presidente afirmó que su gobierno no se dará por vencido para encontrar a las víctimas de desapariciones en nuestro país, a pesar de que en muchos casos ya han sido localizados y «ya están descansando» al igual que sus familiares.

En conferencia de prensa matutina en Culiacán, Sinaloa, aseguró que continuará el apoyo a los colectivos y personas que buscan a sus familiares por toda la República, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) que coordina las acciones de búsqueda.

Apuntó que «se han encontrado ya desaparecidos, algunos con vida, eso es lo más importante, otros pues no, pero ya están tranquilos, descansando porque saben que ya están sus restos y esto es un alivio para muchos. Vamos a seguir con esta labor», insistió.

El primer mandatario insistió en que la estrategia de su gobierno para enfrentar a la delincuencia es diferente, ya que se decidió no declarar la guerra a nadie y optar por atender las causas que originan la violencia. (Sergio)

Delitos al alza

Por su lado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que los delitos de feminicidio, robo a negocios, en transporte y a transportistas van al alza en Sinaloa, que se concentran en cinco municipios que tienen el mayor número de población en el estado.