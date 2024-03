AMLO denuncia 'bombardeo' de mentiras y calumnias en su contra; 'no les va a funcionar', advierte

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció un “bombardeo de mentiras y calumnias” en contra de él, su gobierno y el movimiento de transformación, lo cual, afirmó, “es muy vergonzoso en la historia del periodismo”; acusó a los candidatos de usar temas como la violencia y “narcopresidente” con fines politiqueros”.

Al inicio de la conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que hay un caudal de mentiras durante la última semana por parte de los medios de “manipulación”, con honrosas excepciones porque hay periodistas e informadores que actúan con profesionalismo y objetividad.

“Estamos viviendo estos momentos donde hay todo un bombardeo de mentiras y calumnias, son momentos muy vergonzosos en la historia del periodismo, no solo en México en el mundo, es una decadencia que no corresponde nada más al periodismo sino en todo lo que tiene que ver con la vida pública”, subrayó AMLO.

AMLO opinó que lo anterior corresponde a un proceso de degradación progresiva, de crisis política, de bienestar social, de pérdida de valores, y esto tiene que ver con la decadencia en los medios de comunicación, lo cual sólo se puede remediar con la transformación de la vida pública.

“Como estamos en un proceso de transformación en México, emerge y eso es bueno, es bueno que se quiten la máscara y que haya más transparencia, autenticidad”, declaró AMLO.

AMLO: Opositores han tratado de poner en la agenda política los temas de violencia

AMLO añadió que los opositores han tratado de poner en la agenda política los temas de violencia, de desabasto de agua, narcopresidente, dictadura, persecución a la prensa, insultos, pero “no les funciona, no les han funcionado y no les va a funcionar”.

AMLO reconoció que con estas declaraciones “nos vamos a quedar en la rayita” de que la conferencia mañanera pueda ser “cepillada” por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Te imaginas lo que es una campaña de narcopresidente, de millones de menciones, como 140 millones, miles de millones, y ¿qué han hecho (los del INE)?. Me han hecho, y no es una balandronada, es un dicho, es algo que tiene que ver con el presidente Juárez, decía que ‘nos hacen lo que el viento a Juárez’ y no es nada de insulto”, enfatizó AMLO.

AMLO acusó que los adversarios políticos no son demócratas, pues quieren “kratos sin demos, quieren poder sin pueblo, y eso ya no lo van a lograr en el país. Ya pasó el tiempo en que decían que la política era asunto de los políticos”, finalizó.

