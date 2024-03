AMLO denuncia al INE y Tribunal Electoral de querer 'silenciarlo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral Federal pretenden silenciarlo, sin poder usar su derecho de réplica ante los ataques, dijo, de la oposición.

Luego de informar que no había sido notificado por los órganos electorales para no hablar de las elecciones de junio próximo, el presidente de México señaló que está de moda que se promuevan amparos para que no hable de los periodistas en la conferencia mañanera.

"Fíjense qué equitativo, justo e igualitario, ellos puedan calumniarme a sus anchas, y usted quédese callado, no diga nada, aguante. Nada más es Andrés Manuel aguanta, el pueblo se levanta. Está de moda el amparo para que yo no hable, no pueda usar mi derecho de réplica. Me quieren silenciar", sostuvo.

'Qué bueno que la política petrolera entreguista se exponga', señala AMLO durante su mañanera ante las propuestas sobre el cierre de refinerías pic.twitter.com/WtWVBzhBKU — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 11, 2024

El Tribunal Electoral Federal ordenó al presidente abstenerse de realizar declaraciones sobre temas electorales bajo cualquier modalidad o formato, ya sea de forma positiva o negativa, pues, señaló, debe apegarse a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

"Y ahora estoy viendo que el INE, el Trife, ya casi no quieren que yo hable de nada. Voy a esperar la notificación y aquí la voy a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos. Ahora hasta los periodistas, uno salinista, como hay tantos, no voy a infringir la ley, uno de ellos pidió un amparo para que yo no lo mencione aquí. Entonces ya está de moda el que se amparen para que yo no los mencione", indicó López Obrador.

DAN