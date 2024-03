Refinería de Cadereyta no contamina, sus emisiones están por debajo de la norma: AMLO

Ante la intención de cerrar la refinería de Cadereyta, Nuevo León de los candidatos Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su permanencia al asegurar que no contamina y los niveles están por debajo de la norma.

El presidente solicitó al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, informar sobre las emisiones que produce dicha refinería, para evitar que se manipule la información a la población del estado de Nuevo León, y consideró que sería una aberración la propuesta de los conservadores de comprar las gasolinas al extranjero.

“Se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta y no está fuera de la norma, está por debajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan.

Refinería de Cadereyta. Foto: Especial

“No se vale que por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca, quisieran cerrar, esa ha sido la política después de la expropiación de los conservadores, darle marcha atrás a la política nacionalista”, aseguró el mandatario federal.

Comprar gasolina no conviene al país

Explicó que si se compra la gasolina sale más caro y se dejan de crear empleos en México, principalmente en Nuevo León por el cierre de la refinería. Además, dijo, no se puede depender de la venta del combustible de Estados Unidos.

“Imagínense que nosotros dependamos de la gasolina que nos vende Estados Unidos y si deciden no vendernos. ¿Cuánto tiempo dura un gobierno de un país independiente, soberano, democrático con un bloqueo, por no tener gasolina? Pues nos ponen de rodillas, no. México es un país independiente, libre, soberano”, señaló.

López Obrador expuso que entiende que hay quienes están viendo nada más el lucro, pero su gobierno debe estar pensando en defender el interés público.

“No es pleito con nadie, son dos proyectos contrapuestos de nación, y qué bueno que ellos sigan pensando de esa manera y que se sinceren, fuera máscaras, porque eso ayuda mucho, no saben cuánto dañó la simulación”, enfatizó.

El tabasqueño refirió que ya Pemex obtiene 75 por ciento de sus ingresos del mercado interno, no tiene ingresos como antes solo de la venta de petróleo crudo y distribuye 80 por ciento de las gasolinas.

“Hablando en plata, a ellos no les importa el pueblo, son empleados de los grupos de intereses creados, son empleados del poder económico, oligárquico. Esas son nuestras diferencias, pero vamos nosotros defender el punto”, agregó.

Transición energética tomará tiempo

AMLO explicó que habrá quien señale que contamina la refinería, que ya es la época de las energías renovables, que no se requieren las energías fósiles y hay que acabar con las refinerías.

“¿Saben cuánto nos va a llevar todavía la transición energética? -que yo la deseo-. Según mis pronósticos: tres décadas. Qué hacemos dependiendo, imagínense nada más a cuántos trabajadores habría que despedir”, aseveró.

El presidente planteó seguir invirtiendo en las seis refinerías del país, las cuales se encontraron al 35 por ciento de su capacidad, y que en la actualidad pudiera alcanzar entre 80 y 85 por ciento de la producción.

Refinería de Cadereyta. Foto: Pemex

Otra propuesta, añadió, es adquirir una refinería más en el lugar más apropiado en México, y la tercera opción es comprar una en Texas, “eso hay que verlo, primero con el gobierno de Estados Unidos.

“Estoy seguro que no habría problema y luego ver en qué condiciones se compra porque la de Deer Park estaba en muy buenas condiciones, con mantenimiento, está produciendo 85 por ciento de su capacidad, nos costó 600 millones de dólares y al año ya se había pagado, tenemos utilidades”, puntualizó.

