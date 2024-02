AMLO descarta que Gobierno compre Telmex; afirma que respeta mucho a Carlos Slim

Al descartar que el Gobierno federal vaya a comprar Telmex, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que respeta al empresario Carlos Slim, quien señaló que se ha abusado del uso de las Fuerzas Armadas en diversas tareas, sin embargo, señaló que no comparte su opinión de que hay una “militarización” en el país.

“Vivimos un país afortunademnte libre donde todos nos manifestamos, expresamos, respetamos mucho el punto de vista de (Carlos) Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene cinco misiones”, aseguró AMLO.

Luego de detallar las misiones de los militares en materia de seguridad, social, la soberanía y apoyo al pueblo, AMLO destacó que a muchos no les gusta que las Fuerzas Armadas participen en labores como la construcción de los aeropuertos, bancos del Bienestar, así como el manejo del Tren Maya y Mexicana de Aviación.

“También no les gusta, los entiendo bien, el que la Secretaría de la Defensa nos ayude a todos operando el Tren Maya, construyéndolo y operándolo; Mexicana, también no les gusta mucho, llaman militarizar al país, se olvidan de que el ejército además de esas funciones legales, nada más que no se conocían ni se llevaban a la práctca, el ejército es pueblo”, refirió AMLO.

#ConferenciaPresidente | Martes 13 de febrero de 2024. https://t.co/0CpfCnIJM7 — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 13, 2024

AMLO: Altos mandos del Ejército y la Marina surgen de nuestro pueblo

AMLO subrayó que “a lo mejor tendría alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía como sucede con otros ejércitos, pero los altos mandos del Éjército y la Marina surgen de nuestro pueblo, son hijos de militares, de marinos, comerciantes, maestros, de campesinos.

“Es gente muy leal, son de las instituciones que más nos han ayudado en este proceso de transformación”, aseveró AMLO en la conferencia de prensa matutina .

Cuestionado sobre las declaraciones del empresario Slim de que Telmex ya no es negocio y si habría la intención de que el Gobierno comprara la empresa, López Obrador descartó esa posibilidad.

“(Gobierno) no tiene intención de comprar Telmex, y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a todos, casi todos los empresarios, pues cuando ‘la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro’”, precisó.

AMLO manifestó que los empresarios han constatado que funciona bien el modelo económico del humanismo mexicano, que es único en el mundo, mismo que, añadió, no se patentó porque pretende que se aplique en todos lados.

AMLO dejó en claro que si Carlos Slim ha incrementado su fortuna “es porque es un buen empresario, y además porque dinero llama dinero, pero eso es otra cosa”.

