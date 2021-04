AMLO descarta plan emergente para vacunar a médicos particulares

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador descartó implementar un plan emergente para inmunizar a médicos del sector privado quienes se han estado manifestando.

Aclaró que por ahora ya se cuenta con una población objetivo que son los adultos mayores.

López Obrador recordó que ya se vacunó a quienes están en hospitales Covid; "a enfermeras, personal de limpieza, los que conducen ambulancias, desde luego los médicos, de hospitales Covid, eso fue lo primero, y lo segundo son adultos mayores".

En Palacio Nacional, destacó que ayer fue día récord al alcanzar 530 mil vacunados, "y estamos manteniendo nuestro compromiso de que vacunaremos antes de abril a los adultos mayores".

En este sentido, el Presidente insistió en que si se siguen vacunando a más de 500 mil personas diarias, pronto se logrará inmunizar a todos los mexicanos.

Le pediría a todos que nos esperen, que nos tengan confianza, que no estamos olvidando a nadie, que no vamos a dejar a nadie sin protección. Me decían que unos jóvenes se pintaron el pelo haciéndose pasar por adultos mayores, que no se desesperen, a todos nos va a tocar