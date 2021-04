AMLO descarta vacunarse, por ahora, contra COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que no se vacunará contra el COVID-19, al menos en un periodo de dos meses, en recomendación por sus médicos, ya que tiene suficientes anticuerpos y no tiene problema de contagio ni de contagiar a nadie.

"En mi caso consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos, que no es indispensable, por ahora, que me vacune", afirmó.

En conferencia de prensa matutina, AMLO pidió al médico que lo atendió que explique técnica y científicamente por qué no se aplicaría en este momento la vacuna antiCovid, para que no se preste a especulaciones de los conservadores corruptos.

"¿Qué pasa cuando a alguien le da Covid, cuándo se debe de vacunar, en qué tiempo, qué opiniones hay sobre esto, porque estamos en el terreno de lo inédito", comentó.

El primer mandatario explicó que el médico que lo atendió le dijo que no se aplique la dosis de inmunización porque tiene suficientes anticuerpos.

"No hace falta, puede esperar incluso me planteó dos meses, eso sí lo considero mucho y debe revisarse el tiempo, pero no tengo problema de contagio ni de contagiar a nadie", puntualizó.