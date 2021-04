AMLO niega aumento de 34% en gasolinas; es una barbaridad, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una "barbaridad" que hayan aumentado 34 por ciento los precios de la gasolina, sin embargo, informó que se hará una investigación para conocer por qué se disparan las tarifas del combustible y el gas en la Ciudad de México.

AMLO pidió a la encargada de Profeco, Berenice Romero que presente una gráfica la siguiente semana para conocer si el gobierno federal está cumpliendo o no en que no habrá gasolinazos, como lo prometió en campaña.

"Que todo mundo lo sepa porque una periodista conservadora, incluso la semana pasada llegó a decir que era mentira que no estuviesen aumentando los precios de los combustibles que habían aumentado los precios de la gasolina en 34 por ciento, una barbaridad", aseguró AMLO.

En conferencia de prensa mañanera, AMLO hizo un llamado al público consumidor a "castigar" a las gasolinerías donde se vendan litros muy caros y buscar cargar el combustible en otros establecimientos que estén a dos, tres o cuatro cuadras más adelante.

"En el caso del gas lo mismo, aquí en la Ciudad de México se dispara (el precio) y la gasolina también, y vamos trabajar para ver que están haciendo los gaseros, que no estén abusando", señaló AMLO.

"No es posible que aquí tenemos los centros de distribución y por qué es más cara la gasolina en la Ciudad de México que en Campeche, o que en Querétaro, por qué, si viene la gasolina de Tuxpan a Azcapotzalco", sostuvo AMLO.

Acompañado de la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Berenice Romero, AMLO reiteró que el compromiso de su gobierno es no aumentar los precios de los combustibles.

Y eso lo vamos a cumplir todo el sexenio, no van a haber gasolinazos como era antes, hay veces que se olvida", aseveró AMLO.

El gobernante del país recordó que se mantiene un subsidio para mantener el control de los precios y hay veces que lo que se descuenta al que distribuye la gasolina, no se refleja en el precio al consumidor, lo cual se ha controlado en general con la competencia.

"Se han mantenido los precios, no es cosa de echarle la culpa a los distribuidores gasolineros, algunos son mal portados pero la mayoría sí actúa con integridad y rectitud, entonces vamos a seguir de esta forma", abundó AMLO.

Por último, López Obrador señaló que donde se insiste en mantener precios muy elevados, lo mejor es la información, que se busquen otras gasolinerías para cargar.

"Además nos ayudan porque puede ser para no ir dos o tres cuadras más a cargar, puede ser que se compre la gasolina con gente que no esté actuando con ética. Entonces que nos ayuden todos castigándolos no comprando y buscando el precio más barato", concluyó.

