AMLO: desconfianza de padres de jóvenes desaparecidos a Fuerzas Armadas, 'sin fundamento'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene fundamento la desconfianza de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hacia los elementos del Ejército Mexicano, ya que han aportado toda la información sobre el caso.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO rechazó que exista una rebelión al interior del Ejército y la Marina, por el contrario ambas instituciones han actuado con lealtad y disciplina.

“Esa desconfianza (de los padres) no tiene fundamento, también para manipular, lo digo con toda claridad y todo respeto, se dice: ‘Usted tiene buenas intenciones, usted da instrucciones pero no le hacen caso, no es con usted, es con las autoridades de la Sedena’.

“El general secretario y todos los dirigentes de la Defensa, servidores públicos, oficiales, mandos, todos, están actuando con lealtad al pueblo, a las instituciones”, aseveró.

El mandatario afirmó que el general Sandoval y el almirante Rafael Ojeda se han portado a la altura en la investigación contra los militares por la desaparición de los normalistas; “esto se los dije a los padres ayer”.

Reveló dos cartas dirigidas al titular de la Defensa Nacional donde le instruye a realizar labores de vigilancia y otorgar facilidades para la detención de altos mandos castrenses y elementos de tropa por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes.

“Esto ni siquiera lo saben los padres, por eso lo estoy dando a conocer porque hay mucha intermediación, ayer se los dije y quiero que ellos tengan información directa”, expuso.

López Obrador refirió que la primera misiva de agosto de 2022 derivó en la detención de altos mandos del Ejército destacamentados en Guerrero y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

AMLO exhibe carta con la que pidió a la Sedena “proceder” contra generales ligados al caso Ayotzinapa Imagen: Especial

En la segunda carta pidió al general Luis Cresencio Sandoval vigilar a 16 soldados que mantenían relación con la delincuencia organizada y no evitaron la desaparición de los estudiantes.

AMLO exhibe carta con la que pidió a la Sedena “proceder” contra generales ligados al caso Ayotzinapa Imagen: Especial

Mencionó que los padres y madres de los jóvenes desaparecidos están preocupados porque no se avanza, o quisieran saber el paradero de sus hijos.

“Siguen las búsquedas, no hemos dejado de buscar un solo día y tengo confianza de que el tiempo que nos queda vamos a conocer lo sucedido, y sobre todo, dónde están los jóvenes”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo federal insistió en que se ha entregado toda la información con la que el gobierno cuenta sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, el próximo lunes se dará respuesta al oficio con la petición de los familiares de los 43 estudiantes sobre una conversación entre un jefe policiaco y un integrante de Guerreros Unidos, donde se informaba que estaban llevándose a 17 jóvenes.

Dijo que se tiene que ir al fondo de las investigaciones y evitar juicios sumarios, como se comprometió con los padres, e incluso, dejó en claro que se entregará a cada uno el expediente completo de la indagatoria.

“Nada de documentos testados, con renglones tachados o borrados. No, no, no, completo de todo lo que se tenga”, finalizó.

