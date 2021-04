AMLO: Desconfío de jueces y magistrados, no del Poder Judicial

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que no tiene confianza en algunos jueces y magistrados, como el caso del "famoso" Juan Pablo Gómez Barrios, quien en cuestión de horas concede amparos a compañías eléctricas extranjeras y telefónicas.

Luego del acuerdo alcanzado con las empresas vinculadas a la operación de los penales, AMLO destacó que fue preferible antes de recurrir a pleitos jurídicos porque llevaría tiempo.

La verdad que no le tenemos mucha confianza a algunos jueces. Le tenemos confianza al Poder Judicial como institución, pero no a los jueces y magistrados, no todos para no generalizar, aseguró AMLO.