AMLO desconoce posibilidad de que INE instale menos casillas para revocación de mandato

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le otorgaría al Instituto Nacional Electoral (INE) la posibilidad reducir el número de casillas para la consulta de revocación de mandato.

“Pues no conozco la resolución, pero es importante que se lleve a cabo la consulta, ya expliqué por qué, a todos nos conviene para que el ciudadano califique al gobierno, eso es lo mejor, porque es también una forma pacífica, legal, legítima de dirimir nuestras diferencias”, indicó AMLO.

En conferencia de prensa desde Panotla, Tlaxcala, criticó que haya quien esté en desacuerdo con su gobierno, pero también en contra de la consulta, pues dijo que se trata de una oportunidad para cambiar las cosas.

“Si está mal pues hay que corregir, si yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme y aunque no me quieran, como yo fui electo democráticamente, me tengo que quedar hasta el final, no, no, si yo no tengo apoyo del pueblo no puedo seguir gobernando”, externó el Presidente.

Hizo un llamado a que todos participen en la revocación de mandato para dejar establecido el método democrático y que se convierta en un hábito “para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder”.

“Ayer estaba viendo el mensaje de un comunicador diciendo que él tenía 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo, entonces si es así, como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos y ya que ponga orden y esa oportunidad se va a tener con la consulta”, recalcó.

LEMM.