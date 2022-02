AMLO agradece respaldo de Ken Salazar en reforma eléctrica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por su respaldo en la reforma eléctrica, pues aseguró que se trata de una iniciativa "justa" que garantiza al sector privado 46 por ciento de la generación de la energía.

En conferencia de prensa matutina desde Tlaxcala, indicó que se enteró de las declaraciones de Ken Salazar, de quien dijo tiene experiencia en el ámbito político, pues fue senador en Estados Unidos.

El mandatario explicó que la reforma eléctrica es una "reforma justa", ya que también garantiza a la iniciativa privada hasta el 46 por ciento de la participación en el mercado de energía eléctrica del país, el equivalente a todo el mercado energético de Argentina.

"Es una reforma justa, no es una imposición, es considerando a todos. Se debe de saber que se le está garantizando al sector privado el 46 de la generación de la energía eléctrica y 54 para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)".

El Presidente lamentó que hasta hace unos años se pretendiera ver a México como una tierra de conquista y limitar a la CFE para dar prioridad a las empresas particulares con el pretexto de las energías limpias.

"Tenemos 60 hidroeléctricas que se construyeron a través de los años con presupuesto público en beneficio del pueblo de México, pero no se pueden utilizar a cabalidad, no pueden turbinar porque en la legislación vigente se considera que la energía que se produce con agua no es limpia".