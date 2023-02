AMLO desconoce videos sobre funcionarios de Campeche y acusa campaña de oposición contra Morena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer el video difundido anoche en un noticiario de televisión, en el que aparecen funcionarios del gobierno de Campeche y la senadora Rocío Abreu recibiendo fuertes cantidades de dinero, presuntamente en oficinas de gobierno de la entidad.

Sin embargo, consideró que se trata de una nueva guerra sucia en su contra , porque ha tocado intereses muy poderosos y se trata de descalificar a la Cuarta Transformación.

“Hay mucho interés de querer igualarnos, echar porquería al ventilador, y más cuando hay corrupción en el bloque observador; por eso he resistido, si no, ya me hubieran hecho minilla, pero no pueden. El problema de los conservadores es que son muy ambiciosos, muy corruptos, los desquicia el dinero, su Dios es el dinero”, acusó el mandatario.

te puede interesar Difunden videos de 2 funcionarios de Campeche y una senadora de Morena recibiendo fajos de dinero

En ese sentido, dijo, que su administración ha combatido frontalmente a la corrupción y ahora ya no se tolera que haya actos ilegales desde el gobierno, y mucho menos por parte de altos funcionarios.

“Imagínense: si se tolera arriba, ¿nada más cuánto se condonaba de impuestos a los de arriba? Se los puede decir un jurisconsulto, estaba permitido y sí era facultad del Presidente, pero era un acto de corrupción. Cómo le vas a condonar a los grandes empresarios y le vas a cobrar a todos los mexicanos, hasta a la gente más humilde, cuando consume, [anunciarle] que ahí va un impuesto, el IVA, un impuesto al consumo que aumentaron durante el periodo neoliberal. Aumentan el IVA y condonan a los de arriba, eso es corrupción”, enfatizó.

Cuestionado en torno a la calificación que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ubica a México en el último lugar de sus miembros por la percepción sobre corrupción, López Obrador criticó el estudio y dijo que no confía en esas instituciones porque nunca protestaron ante los cambios legales en México que permitieron el saqueo de las arcas nacionales.

“ Yo no le tengo confianza a esa institución porque se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales ; estos institutos anticorrupción, aquí, en los organismos nacionales, participaba Federico Reyes Heroles, Amparo Casar, así como Claudio X González… No tienen autoridad moral, no considero que tengan ellos una visión objetiva de lo que está pasando en el país”, aseveró.

El Presidente dijo que todo ese “saqueo” fue legal porque cambiaron las leyes para no violarlas, pero carece de justicia.

“Por eso digo que no es la legalidad, es la justicia, porque todo esto era legal, la reforma a la Constitución fue legal, todo legalizado, el saqueo, y no me vengan con que la ley es la ley; entonces por eso digo: no, la justicia se les olvidó y fueron entregando así todos los bienes de la Nación”, destacó López Obrador.

Síguenos en Google News.

AM