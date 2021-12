AMLO desea armonía y reconciliación para los mexicanos en esta Navidad

Armonía y reconciliación fueron los deseos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a todos los mexicanos con motivo de la Navidad.

Así lo externó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, al recalcar que en estas fechas es bueno reflexionar para entender que todo tiene remedio en la vida.

"Hay que saber perdonar, perdonarnos, no odiar, va pasado el tiempo y podemos volver a encontrarnos, quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias, eso es lo que yo deseo, mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza de vivir y salir adelante".