AMLO desestima informe de EU que advierte violaciones a derechos humanos en México; “son unos mentirosos”, dice

El Presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó un análisis que el Departamento de Estado de Estados Unidos realizó sobre México, el cual calificó que en nuestro país se comenten violaciones contra los derechos humanos, comentarios que el mandatario tachó de ser “pura politiquería”.

“¿Qué más pueden decir? ¿Ahora cuál es la nota? El Departamento de Estado condenó la violación de derechos humanos en México, donde hay persecución a los periodistas, donde hay tortura donde no hay libertades… Pues saben que eso no es cierto, pero como son muy mentirosos y están muy molestos porque ya no se permite robar, pues van a seguir, pero en política se puede hacer todo, menos el ridículo”, manifestó el Presidente.

En gira de trabajo por Oaxaca, el mandatario señaló que el reporte ofrecido por el Departamento de Estado no representa el pensamiento del presidente estadounidense Joe Biden, sino de un grupo enquistado en el gobierno de Estados Unidos que busca mantener la “doctrina Monroe”, una concepción histórica que la cual dicta que aquel país está destinado a convertirse en una potencia mundial.

“Están mintiendo, es pura politiquería, es su naturaleza; no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio Pero no es para enojarse, es que así son; nada más decirles que no es cierto, que son unos mentirosos”, expuso el mandatario.

López Obrador destacó que México ha sido respetuoso de la vida interna de Estados Unidos, pero que también podría hacer una evaluación de su trabajo, por ejemplo, en el respeto a los derechos humanos de personajes como el periodista Julian Assange.

“Es como si aquí nosotros los evaluáramos: ‘oye por qué no liberas a Assange. Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿por qué tienes preso a Assange? Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en EU asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? ¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyan en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes? Podemos decirles: ‘a ver ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo?’", señaló.

Incluso, López Obrador se pronunció sobre la presunta detención que el exmandatario estadounidense Donald Trump advirtió en sus canales oficiales, la cual comparó con su propio camino para la llegada a la presidencia de México.

"Otra más, con todo respeto: está declarando el presidente Trump, ex presidente Trump que lo van a detener, creo que hoy. Si fuese así, pues todo mundo sabría —porque no nos estamos chupando el dedo— que es para que no aparezca en la boleta electoral. Si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático. ¿Por qué no se le permite al pueblo que sea el que decida? Pero todo esto en plan de amigos, nada más para ver si van cambiando porque, como se dice coloquialmente: ya chole”, expresó el Presidente.

