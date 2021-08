AMLO desinfla paro de gaseros en 36 horas

Tras la suspensión de actividades por parte del gremio gasero anunciada el pasado martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó presentar denuncias contra distribuidores y comisionistas, ante lo cual, la Unión de Gaseros del Valle de México decidió levantar el paro 36 horas después de haberlo iniciado, y a la espera de una reunión con las autoridades.

En su conferencia matutina, el mandatario descartó echar para atrás el tope de precios al gas LP aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues dijo que es una medida de emergencia que busca detener el encarecimiento del energético, por lo que tampoco descartó presentar denuncias contra distribuidores y comisionistas que están realizando actos vandálicos o hayan cesaron la distribución del mismo, pues aseveró que el Gobierno no puede ser “rehén de quienes buscan provecho personal”.

“No es en vano resistir estas presiones, no vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo”, sostuvo.

Más tarde en conferencia de prensa, Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, apuntó que 85 por ciento de los repartidores de gas LP dejaron de operar en respuesta al paro que convocaron, pero aclaró que, al descontento del tope a precios, se sumó el llamado a garantizar la seguridad de los comisionistas en el país.

“Se pide hablar con el Gobierno federal, el paro ya quedó cesado, estamos ya en actividades. Nosotros ya lanzamos la primera bola, a ellos (las autoridades) les corresponde batear. Nosotros necesitamos mantener un diálogo con el Gobierno federal y la Sener para conocer las condiciones que vamos a tener”, expuso Rodríguez.

En este sentido, el Jefe del Ejecutivo se comprometió a que se atendería la suspensión de labores del gremio gasero en tres ejes principales: garantizar el abasto de gas LP, un análisis de los posibles delitos que se cometen cuando se niega un insumo básico a la población, y seguridad al mismo gremio por parte de la Guardia Nacional, ya que demandaron no salir a trabajar por miedo a actos vandálicos.

“Ayer comentaban que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades, va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores y comisionistas que ayuden para que no falte el abasto del gas”, indicó.

Señaló que Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener) dialogó con los gaseros a quienes les expuso que el tope máximo es una medida que busca equilibrar los precios, porque “se fueron muy arriba y están afectando la economía popular”.

López Obrador añadió que la primera medida que busca el Gobierno es garantizar el abasto del combustible a la población de la Ciudad de México, Valle de México y Pachuca, Hidalgo.

Al respecto, la Unión de Gaseros del Valle de México dijo que están a la espera de las garantías que se ofrecieron en materia de seguridad pública, para que se remuevan las unidades que obstruyen las plantas de distribución de gas LP, actos de los cuales se deslindó y aseguró que no representan a su movimiento.

Ante el llamado del Ejecutivo de garantizar el abasto, Nahle destacó en su cuenta de Twitter que “hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país”, y añadió que no hay escasez ni falta del energético en el territorio nacional, luego de que el Gobierno trabaja para garantizar que la distribución sea ordenada y con precios regulados en apoyo a la economía familiar.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas L.P. y Empresas Conexas (Amexgas) manifestó que, con el liderazgo del Presidente de la República, la Sener, el Gobierno de la Ciudad de México, entre otras dependencias de seguridad, como la Guardia Nacional se garantiza la dispersión del combustible.

En contraste, el Comité Nacional Gremio 1075, también permisionarios, comisionistas y proveedores de gas LP, anunciaron que si en la modificación del precio del hidrocarburo del próximo 8 de agosto, no se ajusta a una comisión justa para quienes reparten el gas LP, el lunes 9 de agosto, realizarán un bloqueo nacional, en autopistas y casetas de cobro.

Los gaseros inconformes denunciaron que la acción de la CRE de topar los precios, sólo tiene como propósito beneficiar a sus empresas aliadas.

“Se invita a un bloqueo nacional de carreteras importante el lunes 9 de agosto, autopistas y casetas de cobro. Todos los permisionarios, comisionistas y trabajadores debemos estar unidos contra el Gobierno federal y sus empresas aliadas que sólo ven por su beneficio”, indicó el gremio.