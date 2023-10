AMLO destaca a corcholatas de Morena para la CDMX: García Harfuch, Brugada y López-Gatell

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador resaltó la labor de los aspirantes a la coordinación del Comité por la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, para quien pidió no haya juicios sumarios; Hugo López-Gatell, el cual es víctima de “zopilotes”, y Clara Brugada, que es, dijo, una “compañera muy comprometida”.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO dio un repaso breve de los tres morenistas que buscan la candidatura a la jefatura de Gobierno de la CDMX, y omitió mencionar a la representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mariana Boy.

“Quiero aclararlo, así como ha salido esto del 68, de los militares, del general (Marcelino) García Barragán, abuelo de García Harfuch, he tenido que decir que si no hay pruebas (contra el exjefe de la Policía capitalina por el caso Ayotzinapa), son tiempos de elección, debe de actuarse con responsabilidad.

“Pero así como pido que no se juzgue a la ligera y que no haya juicios sumarios, que afecten a García Harfuch, quiero decir que está participando para ser dirigente del movimiento de transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, que me consta que es una compañera muy comprometida”, subrayó AMLO.

AMLO agregó que también participa Hugo López-Gatell, “que nos ayudó mucho porque en los tiempos de zopilotes, todavía es temporada de zopilotes, el que daba la cara cuando la desgracia, la pandemia de Covid, que tanto dañó y que tanto nos preocupó.

“Había quienes lo que querían era nada más ‘zopilotear’, sacar provecho del dolor y la desgracia, porque ese es el grado de enajenación al que llegan, por su conservadurismo. Se le lanzan a Hugo fuertísimo, pero ayudó muchísimo él”, declaró AMLO.

El Presidente insistió en que la elección de Morena en la Ciudad de México la va a decidir a final de cuentas el pueblo, que ya está muy informado “y no se va a dejar manipular, ya no es el tiempo de antes, ya pasó eso”, finalizó.