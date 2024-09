AMLO devolvió la dignidad a los mexicanos, afirma Claudia Sheinbaum: 'Deja legado'

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador devolvió la dignidad de los mexicanos y de la República, por ello siempre estará en los corazones de la población.

Mencionó que el país está viviendo tiempos extraordinarios, pues lleva casi cuatro meses viajando con el mandatario saliente en lo que llamó la transición histórica.

“En este caso ha sido algo muy especial, pues no se ha visto que un presidente saliente camine por todo el país, no se había visto nunca eso; es la generosidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador. He visto las obras en todo el país, además, va a continuar el mismo proyecto”