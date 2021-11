El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que apoyará a quien gane la encuesta interna de Morena para definir al candidato a la Presidencia de la República.

"Cuando se decida el candidato de nuestro movimiento voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, sólo con mi voto, porque no puedo utilizar como era antes los recursos públicos para beneficiar a candidatos o partidos". Andrés Manuel López Obrador

Durante la conferencia matutina en Cancún, AMLO aseguró que su apoyo se reflejará sólo en su voto, sin operaciones desde el Estado.

lee más Claudia Sheinbaum asegura que no necesita establecer "pactos" con Ebrard ni Monreal

"En Morena, en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas y mi opinión es que eso es un buen método, porque es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio". Andrés Manuel López Obrador

Hay que respetar al pueblo, señaló, por eso no funciona la guerra sucia, pues no se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral.

"El que se vale de esas maniobras, el que hace guerra sucia, politiquería, ese no es gente buena para el servicio público, la gente lo sabe; no hay que menospreciar al pueblo", dijo

Lo mismo debe suceder con los aspirantes en Quintana Roo y a nivel nacional. Por eso insistió en que, como ciudadano, si le preguntan, a quién va a apoyar de su movimiento, responderá: a quién gane la encuesta .

EASZ