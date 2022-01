No tenemos mucha información, dice AMLO sobre órdenes de aprehensión por “Rápido y Furioso”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener más información sobre las órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, “El Chapo” Guzmán y Luis Cárdenas Palomino por el operativo “Rápido y Furioso”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional se limitó a mencionar que existe cooperación entre México y Estados Unidos por lo que esperará los avances y los resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al tema.

“No tenemos mucha información, es un proceso que llevó a cabo la Fiscalía, ya era una investigación de tiempo atrás, no tanto, porque en los gobiernos anteriores no se habían presentado denuncias sobre estos hechos”, compartió.

El domingo por la tarde, la FGR informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas Joaquín el “Chapo” Guzmán Loera, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, por su presunta participación en el caso denominado “Rápido y furioso”, donde se traficaron más de dos mil armas de fuego de Estados Unidos a México.

