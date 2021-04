AMLO: No van a dictar desde el extranjero que tenemos que hacer 

El presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al exembajador de Estados Unidos, Christopher Landau, quien acusó que el gobierno mexicano ha adoptado una actitud pasiva con los cárteles del narcotráfico.

Al respecto, AMLO advirtió que desde el extranjero no se va a dictar lo que tenemos que hacer.

“Respetamos mucho a Landau, porque fue bueno con nosotros, ahora es la primera vez que me entero de esa declaración (...) No nos van a venir a dictar desde el extranjero lo que tenemos que hacer, porque México no es una colonia, no es un protectorado, así lo entendió el presidente Trump y así lo está entendiendo el presidente Biden”, declaró AMLO durante la conferencia matutina de este miércoles.

AMLO: Se atienden causas que originan violencia

AMLO dijo que a diferencia de EU, en México se decidió atender las causas que generan la violencia y la delincuencia, en lugar de fomentar las masacres y los exterminios.

“Nosotros no queremos que haya masacres como antes, no es 'mátalos en caliente'. No queremos que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos.

"Y lo de Sinaloa, lo de Culiacán, para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo dí, porque estaba en riesgo la población y me importa más la vida de la gente... A lo mejor en Estados Unidos piensan de manera distinta, el exembajador Landau que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar; nosotros no, tenemos una concepción distinta, nuestro gobierno es humanista, queremos paz con justicia”, puntualizó.

Este martes si filtró una declaración del exembajador de Estados Unidos, quien señaló que el presidente López Obrador "básicamente ha adoptado una actitud bastante perezosa" frente a los cárteles de la droga.

Durante una mesa redonda con otros ediplomáticos, organizada por el Consejo de Embajadores Estadounidenses, Landau subrayó que el Presidente es "muy insistente" en "tratar de evitar conflictos" con los cárteles.

También dijo que entre el 35 y 40 por ciento del territorio mexicano es controlado por el crimen organizado.

Al respecto, AMLO aseveró que es una exageración, y muestra de ello es que él mismo ha ido a los pueblos más estigmatizados sin guardaespaldas.

"Es una exageración, no es así. No puedo hablar de porcentajes, pero el presidente de México puede llegar a todos los pueblos de México sin guardaespaldas.

"Puedo ir a cualquier pueblo, y no quiero decir nombres porque no quiero contribuir a estigmatizar a ningún pueblo, pero en esos pueblos que están estigmatizados, la mayoría de la gente es gente buena", concluyó AMLO.