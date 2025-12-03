Aumenta la Beca Universal Benito Juárez a 4.2 millones de estudiantes de bachillerato en 2024–2025: Mario Delgado

La Presidenta de México y el titular de la SEP con estudiantes.

La Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior alcanzó en el ciclo escolar 2024–2025, una cobertura de crecimiento del 64.2 por ciento, al pasar de 2.5 millones a más de 4.2 millones de estudiantes beneficiados, lo que representa un avance decisivo en la construcción de un bachillerato más equitativo y con igualdad de oportunidades para todas y todos, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Resaltó que la Beca registró una inversión histórica de 33 mil 920.5 millones de pesos, lo que consolida al programa como uno de los pilares más importantes del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que, según datos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) a cargo de Julio León Trujillo, 4 millones 64 mil 815 jóvenes reciben la Beca Universal Benito Juárez, de los cuales, 2 millones 131 mil 873 son mujeres y 1 millón 932 mil 942 son hombres, lo que demuestra el compromiso de la Presidenta de México con la equidad de género; la eliminación de barreras que históricamente han limitado el acceso a la educación, y el impulso al ejercicio pleno del derecho a la educación en todos los niveles.

El titular de Educación explicó que el 97.7 por ciento de las escuelas de Educación Media Superior son atendidas con este apoyo, al pasar de 12 mil 931 a 13 mil 486 planteles con cobertura activa, lo que garantiza un acompañamiento amplio y sostenido en prácticamente todo el territorio nacional.

Señaló que la Beca Universal Benito Juárez es una herramienta esencial para combatir el abandono escolar, ya que permite que las y los jóvenes cubran gastos de transportación, materiales escolares y alimentación, lo que se traduce en mejores condiciones para su permanencia y aprendizaje.

“Cada estudiante becado representa una inversión directa en el futuro del país; la educación es la estrategia más efectiva para fortalecer el tejido social, promover la movilidad educativa y generar más oportunidades para las juventudes de México”, agregó.

El titular de la CNBB, Julio León Trujillo aseguró que la Beca Universal Benito Juárez prioriza a las comunidades más vulnerables; el despliegue que ha realizado la CNBB en las 32 entidades del país ha permitido construir un sistema eficiente y transparente que garantiza la entrega oportuna de los apoyos, resaltó.

Resaltó que, con estas acciones, la SEP refuerza los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) al apoyar a las y los jóvenes en la construcción de un país más solidario y con igualdad de oportunidades.

Informó que a partir de mañana jueves 4 de diciembre iniciará la entrega del pago de continuidad del último bimestre (noviembre-diciembre) a las y los alumnos de Educación Media Superior, y la recibirán conforme a la primera letra de su primer apellido: A y B, el día 4; la letra C, el 5; de la D a la F, el 8; la letra G, el 9; de la H a la L, el 10; la M, el 11; de la N a la Q, el 15; la R, el 16; la S, el 17 y de la T a la Z, el 18.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR