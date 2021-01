AMLO: Director de Twitter en México tiene vinculación con el PAN

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador denunció que el actual director de Twitter México, Hugo Rodríguez Nicolás estuvo vinculado a personajes del Partido Acción Nacional (PAN); "solo esperamos que haga su trabajo profesional, que no promueva la creación de granjas, de bots".

Dijo que se encontró entre algunos documentos la información de esos vínculos, ya que fue asesor de un "famosísimo" legislador del PAN, además de que fue coordinador de logística en el gobierno de transición de Felipe Calderón en 2006.

López Obrador presentó el perfil en LinkedIn de Rodríguez Nicolás donde también se destacó la coordinación de más de 700 invitados en la toma de posesión de Calderón Hinojosa.

"Me encontré eso y como mi pecho no es bodega, lo doy a conocer", indicó, al tiempo de insistir en que desde las redes sociales no se pretenda atacar o censurar a las personas con diferentes ideologías.

El Presidente arremetió también en contra del exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, quien, aseveró, avaló el fraude y electoral de 2006 cuando ganó Felipe Calderón, y se involucró en el caso de Hildebrando.

Está muy molesto con nosotros subrayó López Obrador.

Cuestionado sobre el anuncio de Ricardo Anaya de iniciar un recorrido por todo el país de cara a las elecciones presidenciales de 2024, imitando su estrategia, el mandatario se abstuvo de opinar y solo expresó: "que le vaya bien, que le vaya bien".