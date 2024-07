Elecciones en Venezuela: México no participará en discusión de la OEA; organismo es “parcial”, acusa AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la canciller Alicia Bárcena no participará en la reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela.

López Obrador explicó que su gobierno no está de acuerdo en la parcialidad que ha tenido la organización , en particular del secretario general Luis Almagro, quien ya reconoció a otro candidato que participó en los comicios del domingo pasado en Venezuela.

“Yo tengo la información que Alicia Bárcena no va a participar en la reunión de la OEA, y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, refirió en la conferencia de prensa matutina.

“Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así, eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América latina y de cualquier país del mundo”, indicó.

Pide fin a injerencismo extranjero en Venezuela

El mandatario mexicano demandó que se acabe el intervencionismo de gobiernos del extranjero y de medios de comunicación que hay sobre Venezuela.

“Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo, los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero. pero no solo los gobiernos, de los medios, es mucha la intromisión”, externó.

López Obrador señaló que en el caso de los medios convencionales o las agencias, no solo de México sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio, porque se inclinan mucho de un lado o de otro.

La OEA, con sede en Washington, convocó a una reunión extraordinaria para este miércoles 31 de julio para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela, puestos en duda por varios países.

