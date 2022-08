AMLO encarga al Gobierno de CDMX reparación de la Terminal Dos del AICM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno Federal destinará 600 millones de pesos para la rehabilitación de la Terminal Dos del aeropuerto de la Ciudad de México, que deberá recibir mantenimiento en su cimentación y frenar el hundimiento que registra.

Sin embargo, reconoció que la obra no estará bajo responsabilidad de su administración y tampoco se usarán ingenieros militares para realizar los trabajos.

"Serán 600 millones de pesos, pero lo va a construir el Gobierno de la Ciudad de México, por la capacidad ejecutiva y constructiva, además porque nosotros estamos saturados y tenemos que dividirnos el trabajo ayudarnos mutuamente alivianarnos la carga entre todos, ya no podríamos recurrir a ingenieros militares aunque está probada su eficiencia en calidad y tiempo", sentenció.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

Sin embargo, por la cantidad de obras pendientes, los ingenieros militares no pueden distraerse para evitar retrasos en los proyectos.

La decisión explicó el mandatario, se basa en la necesidad de brindar seguridad a los pasajeros.

"Lo vamos a hacer porque está de por medio la seguridad de la gente. Conste que cuando hicieron esa terminal, dijeron que era para 50 años y no aguanto, porque no la hicieron bien pero no nos vamos a meter en eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente", reconoció el mandatario.

FBPT