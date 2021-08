AMLO ante bloqueo de CNTE a mañanera: Esto no lo puedo permitir, el Presidente no puede ser rehén

Ante la protesta que profesores de la CNTE realizaron en Chiapas e impidieron que Andrés Manuel López Obrador ingresara a instalaciones militares para encabezar la reunión de seguridad y posteriormente la conferencia de prensa, el Presidente de México aseguró que esto no lo puede permitir, porque no es rehén de grupos de intereses creados.

LEER MÁS INFORMACIÓN AMLO no inicia conferencia en Chiapas; dialoga con manifestantes

"Esto no lo puedo permitir, porque el presidente no puede ser rehén. Atendimos a los maestros y los vamos a seguir atendiendo, he hablado más de las veces que lo he hecho con la SNTE, pero en el caso de Chiapa y Michoacán hay intereses creados.

"Lamentablemente suceden estas cosas, yo no puedo someterme e ningún grupo de interés creado; decidí permanecer aquí pero no voy a entrar por la fuerza", dijo AMLO en un videomensaje.

Posteriormente, se informó que AMLO pudo ingresar a las instalaciones militares tras dos horas de haber sido bloqueado su vehículo por los integrantes de la CNTE.

Conferencia de prensa matutina, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. https://t.co/J7U5IfN6HF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 27, 2021

AMLO consideró que estas protestas son indebidas y que responden más a intereses políticos, además de que no merece, porque no es igual a los gobiernos de antes.

"Vamos a estar el tiempo que sea necesario, le pido a la gente que no se impaciente, además estoy acostumbrado a enfrentar estos asuntos. Por la dignidad de la investidura presidencial yo no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco condiciones de complicidad mafiosa con ningún grupo de intereses creados.

"Estamos ofreciendo diálogo, que los atienda la secretaria de Educación, que es la que le corresponde este asunto, pero ellos quieren que yo los atienda aquí mismo, pero no puedo ser rehén de nadie, entonces aquí me quedo el tiempo que sea necesario", advirtió.

AMLO aseguró que no entrará por la fuerza a las instalaciones militares, e incluso dijo que podría llevar a cabo la conferencia de prensa, "pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten porque esto que están haciendo es completamente indebido", subrayó.

AMLO enfatizó que los maestros tienen derecho a manifestarse y será respetado siempre, pero dejó claro que su gobierno no es igual que los anteriores que fueron corruptos.

"No tengo nada de qué avergonzarme, al contrario ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa, se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, no es igual que antes", expuso López Obrador.

Remarcó que todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados y se ha avanzado en la basificación de maestros, y como nunca se están apoyando a estudiantes, con 11 millones de becas, está llegando el presupuesto de manera directa a las escuelas para darle mantenimiento; "no tenemos pendientes con los maestros", indicó.

AMLO explicó lo sucedido esta mañana afuera del cuartel militar en Tuxtla Gutiérrez, donde estaba a punto de llegar a la reunión del gabinete de seguridad y luego participar en la habitual conferencia matutina.

"Pero a la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverle sus demandas", explicó.

Después de dos horas, AMLO ingresa al cuartel militar

Luego de dos horas con 20 minutos de estar retenido por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 7 de Chiapas, AMLO logró ingresar a las instalaciones militares en Tuxtla Gutiérrez.

La camioneta de López Obrador pudo ingresar a las instalaciones militares cuando ya había concluido la conferencia mañanera, mientras afuera seguían los gritos "¡no nos olvides!", "¡solución, solución!", por parte de maestros, además de personal médico que busca la basificación y se respeten sus contratos.

Temprano, AMLO desde su camioneta dijo a los profesores que no aceptaría chantajes.

"Primero me respetan y luego hablamos", expresó en tono molesto, mientras uno de los inconformes le reclamaba: "Exige respeto y no deja hablar señor Presidente".

Luego vino la contrarespuesta de AMLO: "No se preocupen, estoy acostumbrado a esto, aquí me quedo", y subió el vidrio de la camioneta mientras seguía haciendo señas desde adentro para que lo dejaran seguir su camino hacia la conferencia mañanera.

"También nosotros estamos acostumbrados a esto desde hace años", respondieron los maestros de la CNTE.

FGR