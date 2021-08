AMLO no inicia conferencia en Chiapas; dialoga con manifestantes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no comenzó la conferencia de prensa, que este viernes se realiza en Chiapas, ya que dialoga con manifestantes afuera de instalaciones militares, informó el gobernador Rutilio Escandón.

"Antes de arribar el Presidente, bloquearon la sección militar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador está dialogando con la sección 7 del magisterio, por eso no está aquí con nosotros. Esa es la característica del Presidente, es un demócrata", sostuvo el gobernador de Chiapas.

Se reportó que al llegar al lugar donde se desarrollaría la mañanera, el vehículo que transportaba a AMLO se topó con los manifestantes.

Instantes después, el Presidente bajó la ventanilla del vehículo y pidió a los profesores disidentes que les pediría a autoridades de la SEP los recibiera.

"¡Hoy no hay mañanera!", se escuchaba en los megáfonos de los profesores afuera de las instalaciones militares, mientras que AMLO respondía desde el interior del vehículo en el que se encontraba: "así no, con chantajes no".

