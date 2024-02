AMLO afirma que si EU no tiene pruebas que se disculpe por publicación sobre narcoapoyo electoral

Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que el gobierno de Estados Unidos debe expresarse porque el Presidente de México tiene autoridad moral y autoridad política, y si no tienen pruebas, que se disculpen, luego del reportaje de que el narco dio recursos para su campaña presidencial en 2006.

"El gobierno de EU debe expresarse porque el presidente de México tiene autoridad moral y autoridad política, y si no tienen pruebas, que se disculpen", sostuvo AMLO en Palacio Nacional.

López Obrador recordó el episodio del general Salñvador Cienfuegos, a quien, dijo, también le fabricaron un expediente sin pruebas

"Mi hipótesis sobre la detención en EU del general Salvador Cienfuegos fue una venganza porque estas agencias de EU eran las que manejaban la política de seguridad en México", refirió AMLO.

AMLO rechazó que por esta situación se vayan a suspender las reuniones de alto nivel con funcionarios estadounidenses.

AMLO acusó al periodista estadounidense Tim Golden de ser un “mercenario del periodismo”, así como a la mexicana Anabel Hernández de golpear a su gobierno con esta información que, dijo, casualmente sale en temporada de elecciones, sin presentar pruebas del supuesto financiamiento ilícito a su campaña.

“Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien de que está cerrado el caso y que no me están investigando. Eso es informal. Yo no acepto eso. Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política, y si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, advirtió AMLO.

AMLO dijo que su homólogo Joe Biden debería estar enterado de este caso, porque “cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a las drogas, si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento”.

“Están metidos en eso, es como ahora este periodista que sacó este reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico, o que me dieron dinero en la campaña sin presentar una sola prueba, y es de los periodistas famosos premiados, para mí le deberían dar el ‘premio a la calumnia´, es un mercenario al servicio de la DEA”, aseguró AMLO.

Cuestionó que “de parte de quién” viene el mensaje desde Estados Unidos de difundir información sobre él de presuntos vínculos con el narcotráfico, cuando se llevan a cabo reuniones entre funcionarios de ambas naciones para resolver problemas en común como tráfico de drogas y migración.

“Cómo vamos a estar hablando de migración, de combate a la droga y del fentanilo, si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA; y qué, ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién?”, apuntó AMLO.

AMLO expuso que vincularlo con el narcotráfico es un asunto bien armado de Anabel Hernández “que está más vinculada a las agencias extranjeras que nada, y Carmen Aristegui siguiéndole el juego; y estos ‘Mexicanos a favor de la corrupción’, Claudio X. González que reciben dinero del Departamento de Estado”.

AMLO emplazó a los periodistas que presenten las pruebas del presunto “narcoapoyo” a su campaña hace 18 años, pues “es la máxima del hampa del periodismo que ‘la calumnia cuando no mancha tizna’, porque eso sí se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Sí hacen daño”.

AMLO recordó que cuando sucedió la detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California, ni siquiera estaba enterado el entonces presidente Donald Trump. “Era una venganza, según mi hipótesis, porque estas agencias eran las que manejaban la política de seguridad en México, sobre todo con Calderón que les abrió las puertas de par en par”.

