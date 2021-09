AMLO evita desgastar investidura presidencial por tema del aborto; que SCJN decida

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tomará partido en la discusión de un tema polémico como la despenalización del aborto, que se discute en la Suprema Corte, para evitar un "desgaste" o "exponer la investidura presidencial".

Consideró en la conferencia de prensa mañanera, que sean los ministros de la Corte los que decidan sobre el asunto, además de que es un tema que corresponde también a las mujeres definir.

"Lo mejor en este caso es que si ya está en la Suprema Corte de Justicia que ahí se resuelva, si ya lo están tratando, pero no tomar partido, en mi caso no creo que sea lo más prudente.

"Vamos a esperar a ver qué decide la Corte y deben de entenderse las cosas, yo no puedo por la investidura presidencial exponerme a un desgaste, entonces tengo que cuidarme y este asunto es bastante polémico", remarcó.

Por ello, advirtió que no emitiría una postura para no provocar algún enfrentamiento. "Nosotros hemos actuado, en mi caso como Presidente, con prudencia, de manera respetuosa porque son temas muy controvertidos, polémicos, y no queremos alentar ninguna confrontación", estableció AMLO.

En la sesión del lunes, ocho de los ministros se pronunciaron por declarar inconstitucional la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial, y reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre este tema.

De esta manera, la norma tendría efectos legales en todo el país, por lo que ya no se penalizará el aborto , que por ejemplo en el estado de Coahuila actualmente se castiga con prisión de uno a tres años, sin importar las causas.

AVC