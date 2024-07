AMLO evita pronunciarse sobre victoria de Maduro en Venezuela, pero adelanta que reconocerá gobierno si se confirma triunfo

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la ciudadanía venezolana por el desarrollo de la jornada electoral por la presidencia del país que se celebró el domingo, la cual, dijo, fue sin violencia, aunque evitó pronunciarse sobre el virtual triunfo del candidato chavista Nicolás Maduro.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que no se pronunciará sobre la ventaja que obtuvo el candidato oficialista venezolano Nicolás Maduro, toda vez que autoridades de ese país registran que solo se han contado 80 por ciento de las casillas.

leer más Consejo electoral de Maduro lo declara reelecto; en conteo se cae el sistema

Sin embargo, dijo que “si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela , porque así es la democracia. No podemos desconocer ningún resultado”.

A propósito, celebró que la jornada electoral en Venezuela se llevó a cabo en relativa calma y celebró que “no hubo violencia en la elección”.

“A mí me preocupaba la violencia, y quiero felicitar al pueblo de Venezuela porque ayer no hubo violencia en la elección, pero para como estaba la situación, muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos”, afirmó.

am