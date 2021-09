AMLO exhorta a panistas a "salir del clóset" y definir pensamiento fascista

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emplazó a los panistas y los conservadores que "salgan del clóset", se quiten las máscaras y definan que son fascistas, que comulgan con los pensamientos del líder ultraderechista de Vox, Santiago Abascal.

"Los de Vox ya están definidos, son bienvenidos en México todo el tiempo que quieran, a encontrarse los que están abiertamente definidos, pero nada que se actúe como El Yunque, una asociación secreta; fuera máscaras, salgan del clóset ya. Soy fascista y qué, como decía Fidel Velázquez: 'soy charro y qué'", señaló.

En conferencia de prensa, AMLO arremetió de nuevo en contra de los legisladores que suscribieron la Carta de Madrid con el dirigente Abascal, para luchar contra el comunismo.

Celebró que el líder de Vox haya decidido actuar con autenticidad, que no opte por la simulación o la hipocresía; que ellos digan que son franquistas, monárquicos o anticomunistas abiertamente, eso se reconoce.

No es que Abascal sea extremista, provocador, publicista, propagandista, es que está de manera auténtica dando a conocer un pensamiento que existe, nada más que los otros se ensarapan y se hacen pasar como liberales, como demócratas, pero son lo mismo

"Si me dan a escoger, diría, prefiero a los que se quitan la máscara porque los otros son muy hipócritas, además de autoritarios", sostuvo el primer mandatario tras asegurar que los conservadores son sinónimo de corruptos, cuyo pensamiento, añadió, es el dinero.

López Obrador adelantó que México es un país libre y tiene las puertas abiertas para todos, incluido Santiago Abascal, si quiere regresar para reunirse con los del PAN, ya que su Gobierno nunca va a aplicar el artículo 33 para expulsar a los extranjeros que hablen de política en nuestro país.

Anticipó que dará instrucciones a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para levantar los vetos a extranjeros que fueron expulsados de México en gobiernos anteriores.

No se va a aplicar el artículo 33 por lo que corresponde a nuestras facultades. No vamos a aplicar el 33, y si hay alguien vetado que no pueda venir a México, vamos a levantar esos vetos voy a dar instrucciones a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores