AMLO exige a García Luna que presente pruebas de nexos con el narco

Luego de la carta difundida ayer del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna donde acusó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de vínculos con el crimen organizado, el Presidente de la República le exigió que "si tiene las pruebas las dé a conocer".

"Es muy sencillo: que presente las pruebas, pero para que no falle que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, que vaya con los editores del New York Times, del Washington Post, y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos", afirmó AMLO.

AMLO criticó que en la carta escrita de puño y letra por el exfuncionario calderonista se dice "que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo, claro que me espiaba".

Sobre las presuntas pruebas que dice tener el extitular de Seguridad, de videos, llamadas y audios que lo relacionan con miembros del narcotráfico, AMLO dijo:

Es muy sencillo, que los dé a conocer, él tiene todo, por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes, tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie si se va a trabajar en beneficio del pueblo AMLO

AMLO consideró que, "si como dice él es inocente, ¿por qué Calderón no lo defiende?, luego los que lo premiaron: la embajada de Estados Unidos en México, la DEA, el Departamento de Estado".

AMLO rechazó tomar alguna acción legal en contra de García Luna ante la carta que se difundió el pasado martes.

"Nada, no nada (ninguna acción judicial por estas declaraciones), nada más es explicar que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores son muy ingratos porque dejan solo a García Luna, el primero que debería estar defendiéndolo es Calderón", refirió AMLO.

La defensa de Genaro García Luna dio a conocer este miércoles una carta presuntamente escrita por éste, en la cual señaló supuestos vínculos de AMLO con líderes del narcotráfico.

Además, en la misiva se critica la recién promulgada reforma al Poder Judicial y se señaló que el trasfondo es favorecer al Gobierno federal.

"En la carta (Genaro García Luna) hasta los defiende (a magistrados, jueces y ministros); sí está él en contra de la reforma al Poder Judicial", agregó.

Aseguró que "es, al final de cuentas, la misma asociación delictuosa: unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco".

