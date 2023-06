AMLO expresa su respaldo a Cuitláhuac García en caso de jueza de Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por el procedimiento que ha seguido en el caso de la jueza Angélica Sánchez, en contra de quien se dictó prisión preventiva de un año.

Durante la conferencia mañanera, reiteró que pondrán en evidencia a jueces y funcionarios del Poder Judicial que incurran en actos de corrupción y liberen a delincuentes que cometen, por ejemplo, el delito del huachicol de combustibles.

“Sí, claro que sí la respaldo (a Cuitláhuac García), y nosotros vamos a hacer lo mismo. Hoy en la reunión de (gabinete de) seguridad estamos viendo lo de un juez, una jueza, creo, aquí, en las tomas clandestinas que se encontraron, creo que en Azcapotzalco, dejaron en libertad a los presuntos responsables, no sé si fue aquí o en Hidalgo, y saben por qué, y todo esto los vamos a dar a conocer el martes próximo, porque en la denuncia se puso como dirección en donde estaba la bodega y la toma clandestina que era, pues, la calle de Hidalgo con domicilio 100 y el juez o la jueza utilizó eso para dejar en libertad al presunto responsable porque no es 100, es 100 Bis, con todos los elementos”, expuso.

El titular del Ejecutivo federal señaló que esta jueza ordenó que se liberara en una hora a un miembro de un grupo de la delincuencia organizada.

“Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora, así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en una hora, creo que lo que se usaba, también atípico, 24 horas, lo más normal 72 horas”, comentó.

Dijo que, por ello, su gobierno hará las denuncias correspondientes en contra de los jueces que incurran en actos de corrupción y dijo que en el asunto de la jueza Angélica Sánchez corresponderá a las autoridades judiciales definir su futuro.

Ya no son los tiempos en que se tortura, afirma AMLO

Ante las acusaciones de la misma jueza respecto a que fue torturada y que se violó su proceso, López Obrador dijo que ya no son los tiempos de que se tortura, por lo que las mismas autoridades judiciales tendrán que resolver, además de que existe la vigilancia de organismos de derechos humanos.

“En este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces y va a ser la Fiscalía, el Ministerio Público el que va a decidir y luego los jueces y no le hace si por defensa del gremio o complicidad del gremio los exoneran, pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo ese tipo de cosas, porque además son daños mayores a la gente, a los ciudadanos, incluso a quienes trabajan para garantizar la paz y la tranquilidad, imagínense, se libera a un presunto delincuente, un homicida, quien lo detuvo, quienes participaron van a correr riesgo y a qué salen si, en efecto, son gentes dedicadas a la delincuencia, pues a salir dañando”, dijo.

Tras reiterar que hay muchos jueces que no actúan con honestidad y rectitud, comentó que planteó en la reunión del gabinete de seguridad que se revisen los casos de los jueces que no castigan delitos como el del huachicol.

“Hoy plantee que se hiciera una revisión (de los casos en los que se liberó delincuentes), se logró una reforma constitucional para que la corrupción se considerara delito grave, porque no lo era, porque en el tiempo de Salinas de Gortari se hizo una modificación al Código Penal y no se consideró a la corrupción como delito grave, pero también no era delito grave el robo de combustible”, comentó.

