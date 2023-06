AMLO felicita a ciudadanos por realizar elecciones en paz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la población de Coahuila y el Estado de México que participaron de manera libre y autónoma en la elección de gobernador.

“Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas.

“No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas poselectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias, pero en los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos, lo hizo la candidata del PRI y del PAN en el Estado de México y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena”, dijo.

Asimismo, señaló que todavía no ha hablado con los virtuales ganadores de los comicios para felicitarlos, pero que les recomendó que a partir de ahora ya no piensen en el partido, sino en el gobierno que es para todos.

“No todavía, pero va a haber oportunidad de hacerlo. Decirles a los pueblos que una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, ayer lo vimos, hubo pluralidad.

“Entonces, tenemos que atender a todos los ciudadanos sean del partido que sean, es nuestra responsabilidad”, dijo.

López Obrador reconoció que, a partir de estos triunfos, el mapa geopolítico del país se reconfiguró.

“Estaba yo reflexionando acerca de la composición política en los estados y pues hay cinco partidos, cuatro o cinco. Morena tiene, con el triunfo de la maestra Delfina, 22 estados.

“El Verde, el Partido Verde, tiene uno; el Movimiento Ciudadano tiene dos, el PRI tiene dos y el PAN cinco.

“Pero los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos porque, repito, no tiene que haber distinciones”, aseguró López Obrador.