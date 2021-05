AMLO: Gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero; desconoce resolutivo de la Corte

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, a pesar de que el ministro de la Corte, Juan Luis González desechó la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas y determinó que el mandatario mantiene la inmunidad hasta el final de su mandato.

En la conferencia de prensa matutina realizada en Torreón, Coahuila, AMLO admitió que desconocía la resolución del ministro González Alcántara y fue informado por los propios reporteros de que ya había una decisión al respecto, emitida el pasado viernes.

"No sabía yo de la resolución de la Suprema Corte, si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede, y que no procede la solicitud de amparo vamos a decir del congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar", sostuvo.

¿Entonces no tiene fuero?, le cuestionó un reportero local, ante lo cual AMLO insistió: "No, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte de Justicia, el tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia".

Sin embargo, los reporteros le recordaron el fallo del ministro que establece que García Cabeza de Vaca no podrá ser juzgado hasta concluir su mandato para el que fue electo en 2016.

"Ah, bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar…", declaró el mandatario.

Gobernador de Tamaulipas "ya no tiene fuero": Olga Sánchez Cordero

Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila ratificó su posición emitida hace algunos días. "Ya lo dije yo el otro día, ya no tiene fuero".

En la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara se estableció: "Se reconoce al C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca su calidad de gobernador constitucional de Tamaulipas, de ahí que debe seguir fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016 por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía en Tamaulipas".

Argumentó que no existe conflicto competencial entre ambas partes, ya que el Congreso tamaulipeco, en ejercicio de sus atribuciones dispuestas en el artículo 111 constitucional, "decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados, por lo que estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa".

"Ello es así, sobre todo, considerando que el propio Poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta", puntualiza el resolutivo.

ntb