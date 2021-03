AMLO: Gobierno de EPN tenía expediente contra Claudio X. González por presunta evasión fiscal

El gobierno de Enrique Peña Nieto abrió un expediente en contra de los empresarios Claudio X. González Laporte y Claudio X. González Guajardo por presunta evasión fiscal que fue heredado a esta administración, sin embargo se decidió no presentar denuncia para que no se diera una persecución política en contra de ellos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló lo anterior durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde admitió que sí hay elementos de una investigación de más de mil fojas contra los X. González, por lo que puede ser válida la argumentación de que fue un acto de persecución política del gobierno anterior.

"No tengo conocimiento si la Fiscalía tenga esos elementos, tenga el expediente, nosotros no hemos presentado una denuncia. Decidimos no perseguir a nadie, no es dar pie a que se pueda pensar que al ser opositores nosotros los estamos persiguiendo o que hay represalias, nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer", dijo AMLO.

AMLO dijo desconocer si la Fiscalía General de la República (FGR) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene alguna investigación contra los empresarios.

El mandatario acusó a Claudio X. González padre de haber estado detrás del "gran fraude electoral de 2006" donde ganó el panista Felipe Calderón Hinojosa la Presidencia.

"Claudio X. González que era parte del Consejo Empresarial fue el que encabezó la campaña en contra de nosotros, pagaban mensajes en televisión en contra nuestra y estaba prohibido por ley, pero ellos se sentían los dueños de México".

AMLO, recordó que González Laporte fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, y manifestó que la fundación que encabeza Claudio X. González Guajardo se debe llamar “Mexicanos a favor de la corrupción” porque pertenece a un grupo que “siempre ha apoyado al régimen de corrupción”.

AMLO reiteró que en el sexenio de Salinas se entregaron concesiones a particulares en el ámbito de electricidad y por eso prevaleció la corrupción.

Finalmente, AMLO remarcó que los anteriores gobiernos simulaban combatir la corrupción, por ello "se me hizo muy cínico cuando le ponen a su asociación 'Mexicanos contra la Corrupción".