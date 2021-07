AMLO: No habrá divorcio con la ciudadanía

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá divorcio con el pueblo, tras el término de las elecciones ya que van a gobernar para la gente y de ninguna forma los olvidarán.

“No habrá divorcio entre pueblo y Gobierno, no es como antes, ya ganamos, vamos a gobernar y no nos olvidamos del pueblo; cuenten con nosotros, piensen que no les olvidamos”, destacó tras encabezar las acciones de Mejoramiento Urbano en Nogales, Sonora.

Señaló que con la pandemia se atendieron las necesidades de la gente, porque nadie se quedó sin una cama, además se está vacunando a todo el pueblo, porque al momento se cuenta con 35 por ciento de la población inmunizada. Además adelantó que para octubre de este año estará toda la población de 18 años en adelante inmunizada.

Acciones de Mejoramiento Urbano en Nogales, Sonora. https://t.co/hddQmWG2pT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 4, 2021

El Jefe de Ejecutivo comentó que en torno a la vacunación que el país estará “de igual forma que del otro lado de la frontera, nosotros vamos a estar vacunados y no nos vamos a quedar rezagados, no somos más que nadie pero tampoco somos menos que nadie”, precisó.

Por otra parte, señaló que las obras que se realizaron en el municipio de Nogales fueron de calidad, ya que se hicieron en colonias populares y marginadas, y no en zonas relumbrantes.

Muchas veces hasta se abusa y se excede, destruyen banquetas para volver a construir banquetas destruyen plazas para volver a hacer plazas, pura política de fachada; esto es distinto, por eso me da mucho gusto venir a constatar que se invirtieron poco más de 400 millones en colonias de Nogales, en 7 intervenciones urbanas y se dieron 7 mil créditos de vivienda Andrés Manuel López Obrdor, Presidente de México

López Obrador aseguró que los programas sociales continuarán a lo largo del sexenio, ya que se tiene asegurado el presupuesto para el siguiente año; de esta manera seguirán las becas a estudiantes universitarios, de bachillerato, de educación básica y para menores de madres trabajadoras.

“Se va a contar con presupuesto para atender a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, va a continuar el proyecto de Jóvenes Construyendo el futuro para que trabajen como aprendices y recibir un salario mínimo, mientras se van formando, aprovecho, para decir que en la frontera en el tiempo que llevamos, aumentó el salario mínimo al doble y también desde el inicio del Gobierno, valen menos los combustibles, se paga menos por la gasolina, por el diesel y esto va a continuar”, añadió.

También continuará la pensión para los adultos mayores, aunque advirtió que si no hubieran obtenido mayoría, todos los programas estarían en riesgo, “pero no invento nada, no hablo al tanteo, porque cuando propuse a la Cámara de Diputados elevar la pensión a adultos mayores a rasgo Constitucional, el bloque opositor votó en contra, pero nuestra mayoría la aprobó”, sostuvo.

En este tenor, mencionó que en enero de 2021 perfilan que la pensión para adultos mayores suba al doble.