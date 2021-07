AMLO: La paz es necesaria para bienestar del pueblo

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la paz es el pilar fundamental para lograr el bienestar de la población mexicana, luego de inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Sonora.

“Lo más importantes es el bienestar, que haya empleos, que el salario alcance para lo indispensable, que se tenga acceso a la educación, se garantice en los hechos en realidad el derecho a la salud, atención médica, medicamentos, que haya bienestar, estar bien”, destacó.

AMLO dijo que la estrategia consiste en territorializar la seguridad pública y tener los cuarteles cerca de la gente para protegerlos. “Esto no existía, lo que se tenía es una Policía Federal centralizada que operaba desde la Ciudad de México, esa policía que era enviada a estados y a municipios cuando se agravaba la situación de inseguridad y violencia, no tenía un territorio, no llegaron a tener instalaciones en el país”, dijo.

AMLO: Se garantiza la paz con instituciones de la Guardia Nacional

AMLO señaló que nadie tendrá motivos para tomar el camino de las conductas antisociales, porque les costará trabajo a los jefes de las bandas enganchar a los jóvenes.

“Antes se les mencionaba como “ninis” y se les señalaba porque estaban de halcones en los pueblitos, pero ahora se garantiza la educación, son 11 millones que reciben becas, son 2 millones que trabajan como aprendices mientras aprenden un oficio para que no sean presa fácil de la delincuencia y también se garantiza la paz con instituciones de la Guardia Nacional”. Andrés Manuel López Obrador

López Obrador aseveró que ya son ocho instalaciones de la Guardia Nacional en Sonora; seis concluidas y dos en proceso, además a nivel nacional ya son alrededor de 160 instalaciones terminadas, y otro número importante en proceso. “Para finales de 2021 vamos a contar con 266”, adelantó.

AMLO asegura que la Guardia Nacional cuenta con el 76 por ciento de la aprobación ciudadana

Además AMLO aseguró que la Guardia Nacional ya cuenta con 76 por ciento de la aprobación ciudadana, solo después del Ejército y la Marina. En este tenor indicó que no se permitirá la corrupción al interior de la institución, toda vez que debe haber una frontera entre la delincuencia y la autoridad.

Por otra parte, López Obrador señaló que no se permitirá la impunidad como en otras fechas cuando los jefes policiacos eran “fantoches” y no se les detenía, además afirmó que los delincuentes eran quienes mandaban en las corporaciones de seguridad.

“Pueden actuar como fantoches que son jefes en tanto no se les detiene, pero ya no hay impunidad. No, es que estoy bien parado y palanca, tengo influencias, ya no es así, el que comete un delito es castigado. Un ejemplo es el asesinato de seis niños y mujeres en Bavispe, pensaban que iban a quedar impunes los crímenes, pero ya hay 20 detenidos. Nos llevó tiempo, pero se hizo justicia”. Andrés Manuel López Obrador

En este panorama, López Obrador dijo que no llegó por grupos de interés creados, sino con el apoyo “únicamente” del pueblo, además reiteró que quien logra un patrimonio conforme a la ley, esa persona merece respeto y protección y más si invierte y da trabajo en México, “pero tengo como filosofía ser feliz, no por bienes materiales y fama, sino estar bien con uno mismo, con la consciencia y el prójimo”, explicó.

“No todo el que tiene es malvado, solo que se puede aspirar o avanzar a tener dinero y bienes materiales si ese es el gusto de conformidad con la ley, no enriquecerse de la noche a la mañana y al amparo del poder público, o causándole daño a la sociedad. La tienen difícil los de la mafia, porque no tenemos precio”, añadió.

Finalmente comentó que es necesario moralizar la vida pública del país, ya que no se puede aspirar a vivir una vida en desigualdad.