AMLO: Habrá una nueva etapa en Acapulco; no son tiempos de pleitos ni divisiones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se va a inaugurar una nueva etapa en Acapulco y Coyuca de Benítez, en la que no hay tiempo para las divisiones ni los pleitos, y aseguró que no habrá límite presupuestal ni techo financiero para rehabilitar las comunidades afectadas por el huracán Otis.

MÁS INFORMACIÓN Suman 50 personas muertas por huracán Otis, informa gobernadora Evelyn Salgado

En la 12ª. región naval de Acapulco, informó que se entregarán ocho mil pesos por hogar para labores de limpieza, a partir del miércoles próximo, y se dará facilidades a la ciudadanía para adquirir materiales de construcción a precios justos; pidió a los guerrerenses que están en otros estados venir a ayudar a sus familiares.

“Ayer se hizo el compromiso, una reunión con los representantes del sector empresarial que lo que se venda de materiales en Acapulco será a precios más bajos que en todo el país. Estamos seguros que van a cumplir este compromiso para que a la gente le alcancen estos recursos”, aseguró AMLO.

AMLO explicó que del 8 al 21 de diciembre será la primera entrega de los recursos para la reconstrucción de las 250 mil viviendas y pequeños comercios afectados, de acuerdo con la letra del primer apellido, y “a los malandros les mandamos a decir que va a estar la Guardia Nacional cuidando, para que no vayan a pararse por ahí”. La segunda exhibición se dará del 22 al 31 de diciembre.

AMLO agradeció al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por el apoyo para el abasto de materiales de construcción para la rehabilitación de las casas de las personas damnificadas.

“Agradezco a Francisco Cervantes, presidente del CCE, que nos está ayudando para el abasto de materiales de construcción, que se tenga suficiente cemento, varilla, block, todo lo que se requiera y que no haya abuso, no vayan a aumentar de manera desmedida los precios”, señaló.

López Obrador solicitó a la población no desesperarse por la entrega de la ayuda del Gobierno federal, ya que se requieren 250 mil paquetes de enseres electrodomésticos, sin embargo, sólo se cuentan con 41 mil, y el resto será adquirido en el extranjero con China y Corea del Sur.

“Ahora que estuve en San Francisco, el jueves pasado, hablé con el presidente de China y le pedimos apoyo, y la secretaria Alicia Bárcena va a salir a China, a Corea del Sur, y con los empresarios mexicanos se está haciendo un esfuerzo para que lo más pronto posible se tengan estos paquetes.

“Pedirle a la gente que no se desespere, es para todos, tenemos que ir consiguiendo (…) En el caso de Tabasco fueron 100 mil y nos llevó 10 meses conseguirlos todos los paquetes; acá nos va a significar una cantidad mayor, vamos a procurar que los tengamos pronto para todas las familias de Acapulco y Coyuca”, admitió.

Dijo que se van a entregar los apoyos sin intermediarios, “porque entonces corremos el riesgo que no llegue, como era antes, que abundaban, cundían las organizaciones de todo tipo, sociales, no gubernamentales, de la sociedad civil, y recibían dinero del gobierno, algunas hasta se autonombraban no gubernamentales y vivían del presupuesto”.

AMLO mandó un abrazo solidario a los familiares de las 50 víctimas registradas hasta ahora a causa de los daños ocasionados por Otis, a quienes garantizó que se apoyará en todo. Agradeció a los presidentes municipales de Acapulco y Coyuca de Benítez por la ayuda al Gobierno federal.

“Y no son tiempos para divisiones y para pleitos, son tiempos para la unidad y la fraternidad”, concluyó.

