AMLO respalda a Jaime Bonilla y asegura que exgobernador no tuvo que ver en crimen de Lourdes Maldonado

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado esté relacionado Jaime Bonilla, y aseguró que el exgobernador de Baja California luchó contra el conservadurismo corrupto.

"No hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla", sostuvo AMLO.

El Presidente de México se encuentra en Tijuana, Baja California.

“El exgobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California, es público y notorio”, recalcó AMLO.

En ese sentido lamentó que ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado haya quienes ahora “quieren sacar raja” y relacionar al exgobernador.

“Eso no significa que haya impunidad, nada más es que no adelantemos juicios y no hagamos juicios sumarios y linchamientos públicos por cuestiones partidistas”, subrayó en conferencia de prensa.

López Obrador hizo un llamado a no utilizar los asesinatos “con propósitos politiqueros”, pues aclaró que cuando se recurre a ello “ni siquiera se puede hablar de política”.

Abundó que hasta ahora se conoce que el conflicto de que habló la periodista Lourdes Maldonado en su conferencia de prensa en Palacio Nacional hace dos años, no tiene nada que ver con el gobierno, sino con empresas y en una denuncia que ya había ganado la comunicadora.

“Es muy lamentable lo de la compañera y todos los asesinatos, pero no estamos nosotros actuando con indolencia”, recalcó el Presidente.

Además, reveló que todos los crímenes se investigan por lo que habrá claridad en los casos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, quienes fueron asesinados en Tijuana.

“Tengan confianza de que nosotros vamos a aplicarnos y no sólo porque es una responsabilidad es una convicción, es un asunto nuestro”, expuso.

Por otro lado, pidió no confundir al gobierno actual con los anteriores, pues indicó que cuando pierde la vida un periodista se lamenta de manera sincera.

“El Estado no es el principal violador de los derechos humanos como era antes. No hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie, no existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón”.

Recordó que durante el gobierno del expresidente panista habían enfrentamientos donde se reportaban más muertos que los heridos o que incluso los mismos detenidos.

“Y ahora ya no, no se ordena desde el poder asesinar a nadie, no somos iguales”, añadió el mandatario.

