AMLO: Inseguridad no se resuelve con medidas coercitivas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el problema de la inseguridad que se vive en el país no se resuelve con medidas coercitivas, pues son las circunstancias las que llevan a algunas personas a descarriarse.

“Que no se vean obligados a engancharse en los flas del narcotráfico, pues el problema de la violencia no se resuelve con medidas coercitivas, con policías, agentes de la Defensa o Marina; cárceles, amenazas o leyes más severas. No, eso ayuda para que casos extremos y sin violar derechos humanos, para que haya orden y respeto”, destacó.

Señaló que lo fundamental es atender las causas, ya que los seres humanos no son malos, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a descarriarse. “Si atendemos esas circunstancias, cambiamos, transformamos y pacificamos; si hay trabajo con buenos salarios, hay bienestar, hay paz y tranquilidad, esa es la filosofía que llevamos a cabo”, explicó.

Indicó que van a seguir llevando a cabo el programa de transformación del país de manera pacífica, sin violencia y aclaró que se ha ido avanzando, pues era bastante el atraso, pero afirmó que en cuatro años ya se ha hecho mucho.

López Obrador recordó que el día 27 van a festejar cuatro años de transformación, lo que significa avances para el país.

En un recuento de avances al inaugurar la Universidad Benito Juárez en el municipio de Villa de Allende, en el Estado de México, dijo que en esa localidad hay 85 personas inscritas en Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que la idea es garantizar el derecho al estudio y al trabajo “porque es mejor tenerlos estudiando y trabajando que en la calle, por ello no se les debe llamar ninis como era antes que solo se les discriminaba”, agregó.

Señaló que todos los que estudian prepa van a seguir recibiendo su beca, así como los de educación básica. Se tiene la universidad y se va a ir ampliando, pues se proyecta que al salir puedan tener asegurado un trabajo en Conagua.

Dijo que hay 149 escuelas primarias y secundarias, y ya todos tienen su presupuesto para mantenimiento, lo que significa una inversión de 19 millones para este año. También, hay 2 mil 750 adultos mayores que reciben su pensión.

Son 605 menores que tienen pensión por discapacidad, se están entregado 412 becas de menores de madres solteras, hay 2 mil 510 productores que reciben un apoyo. Va empezar un programa de entrega de fertilizantes antes de que termine el año.

“Vamos a seguir apoyando en salud para que no falten médico, generales y especialistas, es un compromiso que vamos a cumplir y que no se hizo por la pandemia, pero con el IMSS-Bienestar todos van a tener acceso a la salud” , aseveró.

López Obrador indicó que en Villa de Allende hay 53 mil 275 habitantes y 12 mil 510 viviendas, de ellos hay 12 mil 202 beneficiarios de los programas del Bienestar. “Esto es la transformación, ya no atender solamente a los de arriba, a la oligarquía rapaz que llevaron al país al atraso y que tienen una deuda, porque se produjo una monstruosa desigualdad social”, añadió.

Finalmente felicitó al gobernador Alfredo del Mazo por su trabajo y coordinación, dijo que es muy distinto “a otros groseros, majaderos, deslenguados y mal habados, pero esos no pasarán, ya no. Ya se tiene que seguir adelante pensando en el pueblo”, concluyó.

DGC