AMLO insta a adultos mayores a perder miedo a la vacuna: no hay riesgo El Presidente López Obrador pidió a los adultos mayores no desconfiar de la vacunación; llamó a no hacer caso a la desinformación y a los rumores

Durante la conferencia matutina, AMLO pide a los adultos mayores a perder miedo a la vacunación. Moisés Pablo/ Cuartoscuro