AMLO justifica decreto para eliminar servicio de carga en AICM; se buscan acuerdos, admite

El Gobierno federal emitirá un decreto para reordenar el transporte de carga aérea de la Ciudad de México para que se trasladen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero antes se busca llegar a un acuerdo, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí hay un trabajo de convencimiento ya saben que aplicamos se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el Aeropuerto Felipe Ángeles se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al de transporte de carga en aviones, se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado se va a informar, pero sí se está trabajando en ese sentido porque sí hay una saturación en el actual aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México”, abundó el mandatario

López Obrador aseveró que el AIFA ofrece la infraestructura y administración para agilizar los trámites de embarque y desembarque de carga, por lo que conminó a las empresas a aceptar esta opción para llevar a cabo sus operaciones.

“Y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren todos los que se dedican a la aviación o al transporte de carga y se está llegando a este acuerdo con los directores de los dos aeropuertos, con aduanas con todos y va a ser, yo creo, por consenso, no queremos imponer nada, como hay quienes no, no sucede mucho, no es tan frecuente, pero como hay quienes nada más andan buscando como cuestionarnos, que no son muchos en los medios son poquitos, pues yo les diría miren lo que sucedió en Nueva York precisamente porque hay mucha saturación, entonces estamos precisamente tratando de evitar eso”, explicó.

El Presidente aseguró que daría tiempo para que las compañías ajusten sus operaciones, sobre todo en lo concerniente

“Sí tiempo y oportunidades y no hemos actuado en nada de manera autoritaria, - ¿habrá decreto? - si va a haber, pero queremos primero buscar el acuerdo, estamos buscando un consenso”, reiteró el mandatario.

