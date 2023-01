AMLO se lanza nuevamente contra Lorenzo Córdova; "es un farsante", afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien llamó un servidor público sin principios ni ideales, además lo catalogó de “farsante y racista”.

“No tiene problema de nada. Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores”, expresó este lunes en Palacio Nacional durante la mañanera.

Además, el mandatario federal lamentó la actitud del consejero presidente del INE, que este fin de semana presentó su libro La democracia no se toca, en coautoría con el también consejero Ciro Murayama, y destacó la relación con su padre, Arnoldo Córdova.

“Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá, fuimos, amigos, compañeros, un hombre excepcional y extraordinario, pero pues así suele pasar a veces con los hijos, con los nietos.

"Acuérdense del hijo de Morelos, y así muchos otros casos. Él (Lorenzo) no tiene ideales, no tiene principios y también demuestra que no los grados, los títulos son sinónimo de cultura, porque él está creo que doctorado y es un racista, como muchos otros”, expresó.

No hay intención de actuar en contra del presidente del INE

Durante su encuentro con medios, López Obrador rechazó que Lorenzo Córdova vaya a ser un perseguido de su gobierno por su postura a favor de los “intereses del conservadurismo”.

“No se debe confundir el nivel académico con la cultura, hay gente con posdoctorados y científicos muy ignorantes. Es todo un grupo al que pertenece y esto fue lo que lo llevó por un mal camino, lo mal aconsejaron esa es mi percepción y no odio yo a nadie, lo lamento, lamento su situación y que no ande diciendo que es por otras cosas, no, que él no caiga en la autocomplacencia y que sea capaz de rectificar, le va a ayudar mucho", manifestó AMLO.

Asimismo, sostuvo que el INE “desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador”.

